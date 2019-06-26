杨洁篪分别会见塞拉利昂外长、赤道几内亚外长、南非外长、塞内加尔外长

据新华社北京6月25日电 （记者王卓伦）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪25日在北京分别会见塞拉利昂外长图尼斯、赤道几内亚外长奥约诺、南非外长潘多尔、塞内加尔外长阿马杜·巴。

在会见图尼斯时，杨洁篪表示，去年习近平主席同比奥总统就巩固传统友谊、全面加强合作达成重要共识。我们要落实好两国元首共识和中非合作论坛北京峰会成果，将中非合作“八大行动”同塞方“新方向”计划对接，在中非合作论坛和“一带一路”框架内加强合作，让双方人民更快、更多受益。

在会见奥约诺时，杨洁篪表示，中国同赤几建交49年来，始终视赤几为真诚的朋友和可靠的战略伙伴。双方要推动共建“一带一路”和中非合作论坛北京峰会成果在赤几更多落地。中国坚定支持非洲联合自强，支持非洲区域经济一体化建设。

在会见潘多尔时，杨洁篪表示，在习近平主席和拉马福萨总统亲自关心和共同推动下，中南全面战略伙伴关系深入发展，为中非关系和南南合作发挥了重要引领作用。中国同非洲国家在中非合作论坛及“一带一路”框架内合作，应当成为落实联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》的典范。中非要加强多边机制和重大国际问题上的协作配合。

在会见阿马杜·巴时，杨洁篪表示，在两国元首共同关心推动下，中塞关系进入历史最好时期。双方要继续坚定相互支持；要推动经贸合作高质量、可持续发展，扩大人文交流；要共同捍卫多边主义，为维护中非和发展中国家共同利益作出贡献。双方要履行好中非合作论坛共同主席国职责，共同发挥好协调、引领作用，扎实推进落实中非合作论坛北京峰会确定的“八大行动”，促进中非合作提质、增效、惠民。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 03 版）

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