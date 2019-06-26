6月25日，中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议在北京举行。国家主席习近平致贺信，对会议召开表示热烈祝贺。

非方高度重视此次会议，论坛所有54个非方成员的近百名部级官员参会。习近平主席贺信引起与会非方人士热烈反响，他们认为，非中务实合作成果丰硕，极大帮助了非洲的发展；非中命运共同体建设顺应时代潮流，必将惠及26亿非洲和中国人民，“中国以真诚的合作支持非洲的发展进程，这是我们十分珍视的”。

务实合作广受赞誉

“我高兴地看到，中非双方同心协力，积极推进峰会成果落实工作，形成一批可喜的早期收获，给中非人民带来实实在在的好处。”习近平主席在贺信中表达了中国政府对发展中非友好合作的强烈意愿。去年中非合作论坛北京峰会取得巨大成功，中非交往与合作由此掀起了新的热潮。

“感谢习主席为我们作出重要指引。《中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年）》和‘八大行动’给我们提供了很好的平台，我们已经开始落实。”论坛非方共同主席国塞内加尔外长阿马杜·巴说，非中双方应通过非中合作论坛成果落实协调人会议凝聚共识，发出非中团结合作、坚持多边主义的一致声音，“中国对非合作是国际合作的典范。中国这些年来对非洲基础设施等领域的投资是务实高效的，极大帮助了非洲发展，也使非洲国家增强了自主发展能力”。

当前，非洲已成为“一带一路”国际合作的重要方向，塞内加尔等40个非洲国家以及非盟与中国签署共建“一带一路”合作文件。阿马杜·巴说：“得益于非中合作，非洲建成了1万公里的公路、6000公里的铁路，机场、航站楼超过20个，桥梁、港口超过30座，能源基础设施超过80个……”

“非洲国家信任和感谢中国，视中国为真正的好伙伴。”塞拉利昂外长图尼斯说，“中国历来理解和支持非洲，在非洲国家困难的时候总是及时施以援手。中国同塞拉利昂共同抗击埃博拉疫情就是一个经典范例。”

“南非对全球贸易紧张局势和单边主义、保护主义行为感到担忧。”南非外长潘多尔说，中国的立场是在维护包括南非在内的广大发展中国家正当权益，南非乃至整个非洲大陆都将坚定地同中国站在一起，坚定捍卫多边主义，维护开放包容的全球贸易体系。

携手走向美好未来

习近平主席在贺信中指出：“当今世界面临百年未有之大变局，发展中国家整体性崛起势头强劲。中非双方携手合作、共同发展，将为壮大发展中国家力量、建设新型国际关系和构建人类命运共同体作出重要贡献。”与会非方人士认为，非中合作为世界各国树立了合作典范。

“习近平主席提出的‘一带一路’倡议给刚果共和国等许多非洲国家带来消除贫困、实现发展的希望。”刚果共和国外长加科索说。

津巴布韦《先驱报》高级记者、专栏作家莫妮卡说：“我们对习近平主席提出的共筑更加紧密的中非命运共同体深表赞同。与中国的合作给我们带来了很多实实在在的好处，例如去年投入运营的卡里巴水电站，改善了我们的电力供应状况。共建‘一带一路’展现了中国开放的胸怀，尤其令我赞赏的是，中国会把选择权交给我们，让每个非洲国家都有权做出符合自己国家利益的决定，这是真正的‘共商共建’。”

尼日利亚驻华大使吉达表示：“阿布贾—卡杜纳铁路、阿布贾城铁等项目，都是非中务实合作的例证。尼中合作水平正处于历史最好阶段。”吉达认为，无论从经济发展模式还是社会治理方式上讲，尼日利亚都有向中国学习的需求。“非洲最大的电商平台之一‘朱米亚’早已和中国多家企业展开合作，共建非中命运共同体充满希望。”

“构建非中命运共同体非常必要。”吉布提外交部第一副部长穆罕穆德·哈桑说，吉布提在祝贺中国取得的巨大成就的同时，希望学习借鉴中国成功经验，将之运用到吉布提的建设和发展中。

“非中之间平等互利的发展模式，让我们开始实现共同繁荣。”会议特邀嘉宾、乌干达总统穆塞韦尼指出，“非中合作正朝着正确的方向前进。”

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 03 版）

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