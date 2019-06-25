国家级生态保护与建设示范区迪庆如何生态脱贫

6月22日至23日，“美丽中国梦.生态中国行”走进迪庆藏族自治州活动举行。迪庆环境保护局负责人称，迪庆以生态文明建设为立足点，及时启动州级生态村创建工作，目前，全州累计创建州级生态文明村123个，省级生态文明乡镇16个，2015年，迪庆州被列为首批国家级生态保护与建设示范区，良好的生态环境是迪庆最宝贵的资源、最明显的优势、最靓丽的名片。

不过在生态文明建设过程中也遇到了一些问题，由于迪庆生态红线面积占比高，保护与发展矛盾突出，在引进产业项目过程当中迪庆必须时刻绷紧生态保护这根弦，带污染的项目坚决不允许上高原进迪庆。“有矛盾就要想办法解决矛盾，经过多年探索与努力，目前迪庆调整产业结构，大力发展生态旅游业、高原特色农业、高附加值生态种植业等，通过发展生态可持续产业，提高生态经济效益，收到了较好效果。”该负责人介绍了迪庆生态保护与经济发展齐头并进的相关做法。为保护生态环境，迪庆将进一步推进巩固退耕还林、退牧还草、天然林保护等生态工程，同时也会加大力度引进类似于天泉生物这种既保护生态又促进经济发展的高附加值产业项目，并协助生态扶贫企业发展壮大。

“就是在迪庆州这种既要绿水青山又要金山银山的大背景下，天泉生物被邀请参加了上级多部门在迪庆召开的招商推介会，川贝母种植项目适合迪庆，可以真正帮助迪庆老百姓奔小康，并且有效保护迪庆生态环境。”天泉生物董事长张国武介绍称，我们长期从事生物医药培育、种植、研发等工作，并在全国建有多个相关生态扶贫基地。经过组织专家考察论证决定，2018年8月正式在迪庆小中甸和平村投资建设川贝母基地。

扶贫基地所在地，迪庆州香格里拉市小中甸镇和平村村委会小中甸村民小组组长格桑农布高兴的表示，自从基地落户和平村以来眼看着村民们日子过得越来越好。基地从他们村租用土地，每亩每年给村民700元租金，村民到基地上班，按100元每天计算，从不拖欠一分钱工资，截止目前到基地干活的村民一共已领取140多万元工资。“以前传统种植，1亩地撑死也就每年挣500多块钱，那还得占尽天时地利人和，现在村民仅地租就能每亩收700元，再加上工资，每亩地已达到5000元的收入。”格桑农布认为，这种项目应该多引进，既不破坏生态又可以增加村民经济收入，村民还能在基地学到许多先进的种植技术，真是一举多得。

接下来天泉生物将进一步加大研发力度，与各科研单位、相关高校等建立战略合作关系，攻克川贝母存活率不足等现实问题，同时再追加1000万以上投资，争取给更多藏区百姓带来更多福利。（王时贵、姚健）

(责编：马靓辉(实习生)、常红)