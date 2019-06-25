外交部谈章莹颖案：将凶手绳之以法，使正义得到伸张

人民网北京6月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

有记者提问：据报道，24日，伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团裁定，克里斯滕森2017年绑架和谋杀章莹颖罪名成立。报道称，此案暂时休庭并将于7月8日进入量刑阶段，克里斯滕森将面临终身监禁或者死刑判决。中方对此有何评论？

耿爽回答：我们一直密切关注章莹颖案的进展，也注意到最新的庭审情况。中方要求美国的司法部门依法公正审理此案，将凶手绳之以法，使正义得到伸张。同时，中国驻芝加哥总领馆将继续为章莹颖的家属在美处理相关事务提供大力协助。

记者会答问实录如下：

一、国务院总理李克强将于7月1日至2日出席在大连举行的第十三届夏季达沃斯论坛。其间，李克强总理将出席论坛开幕式并发表特别致辞，会见论坛主席施瓦布和与会的外方领导人，并同工商、金融、智库、媒体界人士对话交流。

本届论坛主题为“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”。来自100多个国家的1900余名政、商、学、媒体界代表将参会。

二、应国务院总理李克强邀请，孟加拉人民共和国总理谢赫·哈西娜将于7月3日至5日对中国进行正式访问。此前，哈西娜总理将出席在大连举行的第十三届夏季达沃斯论坛。

三、应国务院总理李克强邀请，荷兰王国首相马克·吕特将于6月27日对中国进行工作访问。

四、应国务委员兼外交部长王毅邀请，墨西哥合众国外交部长马塞洛·埃布拉德将于6月30日至7月2日对中国进行正式访问。

问：你刚才宣布了孟加拉国总理哈西娜将访华的消息。能否介绍此访有关安排和中方对此访的期待？中方如何评价当前中孟关系？

答：此访是哈西娜总理连任后首次正式访华，是两国领导人在新形势下进一步规划和引领中孟关系发展的重要机遇。访华期间，习近平主席、李克强总理和栗战书委员长将分别同哈西娜总理会见、会谈，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。除北京外，哈西娜总理将赴大连出席第十三届夏季达沃斯论坛。

中孟互为战略合作伙伴。近年来，两国政治互信不断巩固，经贸合作持续深化，人文交流日益密切。双方积极落实2016年习近平主席访孟期间两国领导人达成的重要共识，稳步推进“一带一路”合作项目，为两国人民带来了实实在在的利益。中方期待以此访为契机，巩固中孟传统友好，加强发展战略对接，深化各领域务实合作，推动中孟战略合作伙伴关系迈上新台阶。

问：昨天，俄副外长里亚布科夫表示，现在没有任何迹象表明中国有意考虑参加《中导条约》和其他形式核裁军谈判，你对此有何评论？

答：《中导条约》是美俄间的重要双边条约，对维护全球战略平衡与稳定具有十分重要的意义。中方反对美退约行为。我们敦促美俄双方通过建设性对话，妥善解决分歧，尽快恢复履约。美俄两国拥有世界上90％以上的核武器，在核裁军方面负有特殊优先责任。两国应在切实维护现有条约基础上，进一步大幅削减核武器，为其他国家参加核裁军谈判创造条件。

问：我们注意到，昨天，国际货币基金组织和世界贸易组织均发布报告，对当前世界经济前景表示担忧，认为二十国集团（G20）成员出台的限制措施及其之间的贸易紧张局势加剧了世界经济增长的不确定性，呼吁G20成员共同努力加以应对。中方对此有何评论？

答：我们注意到这两份报告，认为报告有关内容反映了当前国际社会的普遍呼声和共同关切。的确，当前世界经济中不确定性、不稳定性主要来源于贸易紧张局势，而贸易紧张局势主要来源于单边主义、保护主义和霸凌行径。

中方始终积极倡导自由贸易，维护以规则为基础的多边贸易体制。我们是当前诸多贸易限制措施的受害者，也始终站在反对单边主义、保护主义和霸凌行径的第一线。中方愿在G20大阪峰会期间同各方就当前世界经济形势深入交换意见，就促进国际贸易增长、推动世界经济发展、完善全球治理、应对风险挑战寻求共识和解决方案。

我们希望大阪峰会能够发出支持多边主义、反对单边主义，支持开放包容、反对保护主义，支持合作共赢、反对欺压霸凌的强烈信号。我想，这也是G20作为国际经济合作主要论坛在当前形势下应有的担当。

问：你刚才宣布了荷兰首相吕特将访华的消息。能否介绍此访有关安排和中方对此访的期待？中方如何评价当前中荷兰关系？

答：吕特首相访华期间，李克强总理将同他举行会谈，就中荷、中欧关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。此外，李克强总理和吕特首相将共同出席气候变化全球适应中心中国办公室揭牌仪式。

荷兰是欧盟创始成员国，是中国在欧盟内重要合作伙伴。近年来，中荷关系发展势头强劲，两国高层交往密切，贸易、投资、农业、水利、生态环保等领域合作成果丰硕，人文交流和地方合作丰富多彩。两国在坚持自由贸易、维护多边主义等方面拥有广泛共识。中方高度重视发展中荷关系,愿同荷方进一步挖掘潜力，拓展各领域务实合作，推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系不断迈上新台阶。

此系吕特首相就任以来第四次访华，我们相信此访将进一步深化中荷政治互信，拓展务实合作，推动两国关系长期健康稳定向前发展。

问：今天上午新华社发布了刘鹤副总理与莱特希泽贸易代表通话的消息，是否意味中美已重启经贸磋商？你能否确认习近平主席将于本周六同特朗普会晤？据报道，为避免两国元首会晤前局势升温，美国目前暂停对台售武，特朗普也不会就香港人权和民主有关法案表态，中方对此有何回应？

答：新华社已经发布了刘鹤副总理应约同美方通话的消息，我这里没有可以进一步补充的内容。

关于中美元首即将在G20大阪峰会期间举行的会晤，据我了解，双方团队正就会晤安排进行沟通。至于美方在涉台、涉港等问题上的一些举措，中方的立场美方非常清楚，无论是涉台还是涉港问题，都是中国内部事务，我们坚决反对美方的干涉。

问：24日，美国总统特朗普签署针对伊朗采取惩罚性金融措施的行政令，禁止伊朗最高领袖哈梅内伊及其助手从美管辖范围内取得任何金融资产，伊斯兰革命卫队8名高级指挥官也被列入制裁名单。此外，美国副总统彭斯日前称，美国准备与伊朗进行无前提条件的谈判，但伊必须放弃核武器。伊朗外交部发言人称，美方制裁意味着永远关闭了外交渠道。中方对此有何评论？

答：中方对当前海湾地区的紧张局势感到担忧，我们希望有关方面保持冷静克制，避免局势进一步紧张升级。中方一贯反对单边制裁和所谓“长臂管辖”，认为一味“极限施压”无助于解决问题。事实证明这些举措已经产生相反的效果并加剧了地区动荡。

当前，海湾地区缺的不是紧张和遏制，而是对话和谈判。我们希望有关方面展现出政治勇气和政治智慧，能够在平等和相互尊重的基础上，通过对话、协商以和平方式妥善解决彼此间的矛盾分歧，同各方一道维护海湾地区的和平与稳定。

问：有报道称，美法官认为，在调查朝鲜违反制裁案中，上海浦发银行拒绝遵守法院传票、藐视法庭，因而可能被切断与美金融系统的联系。中方对此有何评论？

答：中国政府一向以严肃认真的态度，全面落实联合国安理会的各项决议，不但要求金融机构、企业和个人严格遵守联合国制裁决议，也要求中资金融机构在海外的分支机构严格遵守当地监管法律法规，依法合规经营，配合好当地司法执法部门的监管行动。

与此同时，我们一贯反对美方对中国企业进行所谓“长臂管辖”。希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作，包括合乎各方国内法的信息交流，通过双方司法协助和监管合作渠道解决跨境信息共享问题。

问：某研究团队称，有黑客针对30多个国家的十多个电信公司发起网络攻击，以获取企业和个人数据。研究人员认为，这些黑客使用的是一个中国黑客团队之前使用过的工具。中方对有关指控有何回应？

答：这是谁做的研究报告？

记者：美国和以色列的机构。

我没有看到过你提到的这个报告。

首先，我要重申，中方坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击，不允许任何国家或个人在中国境内或利用中国基础设施从事网络攻击等非法活动。

第二，网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候应拿出充分的证据，凭空指责既不专业，也不负责任。真正长期关心网络安全问题的人一定不会忘记“棱镜门事件”，也应该听说过“方程式组织”，更应该知道个别国家动辄就对他国发动“网络战”。就在几天前，就有一个国家声称对伊朗发动了网络战。这些事件给全球网络空间的和平与安全敲响了警钟。

第三，我愿再次强调，网络安全是全球性问题，事关各国共同利益，需要国际社会共同维护。“冷战色彩”的对抗性思维只会毒化合作环境，无助于网络空间的和平与安全。

问：瑞典日前拒绝了中方关于将乔建军引渡回国的请求，但随后又应美要求拘捕了乔，中方是否将继续寻求引渡？

答：我也是刚刚看到消息，需要进一步了解核实有关情况。我这里能告诉你的是，长期以来，中国高度重视保护和促进人权，中国司法体系有效保障犯罪嫌疑人各项合法权利，司法领域人权保障建设成就有目共睹。中国已从欧洲、亚洲、非洲、拉美等许多国家成功引渡了260多名犯罪嫌疑人，这充分说明国际社会对中国司法制度有信心。这是我现在能作出的原则回应。具体情况我需要再进一步了解核实。

问：有关孟加拉国总理访华。中国在“一带一路”倡议框架下对孟加拉国进行了大量投资，孟加拉国总理访华会讨论有关合作。你能否提供中国在孟加拉国投资总额的官方数据？

答：我现在手头没有，可以帮你去了解一下。

问：你刚才提到中美双方团队正为两国元首会晤做准备。中方是否希望此次会晤达成协议？

答：如果你关注新闻的话，应该注意到不久前习近平主席应约同特朗普总统通了电话。在通话中，两国元首同意在G20大阪峰会期间举行会晤，这将是一次非常重要的会晤，两国元首将就事关两国关系的根本性问题交换意见。

我们当然希望会晤能有助于促进双方加深互信，化解分歧，有助于解决双方当前面临的一些突出问题。中方始终致力于同美方一道，发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系。我们希望美方能同中方相向而行，共同为此作出努力。这符合两国利益，也是国际社会的共同期待。

问：据报道，24日，伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团裁定，克里斯滕森2017年绑架和谋杀章莹颖罪名成立。报道称，此案暂时休庭并将于7月8日进入量刑阶段，克里斯滕森将面临终身监禁或者死刑判决。中方对此有何评论？

答：我们一直密切关注章莹颖案的进展，也注意到最新的庭审情况。中方要求美国的司法部门依法公正审理此案，将凶手绳之以法，使正义得到伸张。同时，中国驻芝加哥总领馆将继续为章莹颖的家属在美处理相关事务提供大力协助。

问：据报道，阿根廷内阁首席部长培尼亚正在中国访问，并将会晤中方相关官员。此访主题是什么？中方对此访有何期待？中方是否希望推进在布宜诺斯艾利斯的核电站项目？

答：阿根廷是中国全面战略伙伴。2018年底，习近平主席成功对阿根廷进行国事访问，同马克里总统举行了富有成果的会谈。此次培尼亚内阁首席部长访华，双方将重点推进落实两国元首达成的各项共识，探讨深化互利友好合作。

阿根廷同中国经济互补性强，合作潜力大，在包括核能在内的各领域开展了广泛合作。中方愿继续本着互利共赢的原则，同阿方推进务实合作，造福两国人民。

问：据美国媒体报道，美总统特朗普私下考虑让美国退出《美日安保条约》，他认为该条约对美国不公平，中方对此有何评论？

答：我还没有看到你提到的消息，需要了解一下。我们一直主张，任何国家之间签署的双边协定，开展的双边合作都应该符合时代潮流，有助于增进地区国家之间的互信，有助于维护地区的和平稳定。

(责编：贾文婷、杨牧)