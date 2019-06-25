外交部谈章莹颖案：将凶手绳之以法 使正义得到伸张

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月25日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，24日，伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团裁定，克里斯滕森2017年绑架和谋杀章莹颖罪名成立。报道称，此案暂时休庭并将于7月8日进入量刑阶段，克里斯滕森将面临终身监禁或者死刑判决。中方对此有何评论？

耿爽：我们一直密切关注章莹颖案的进展，也注意到最新的庭审情况。中方要求美国的司法部门依法公正审理此案，将凶手绳之以法，使正义得到伸张。同时，中国驻芝加哥总领馆将继续为章莹颖的家属在美处理相关事务提供大力协助。

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