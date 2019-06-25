外交部谈章莹颖案：将凶手绳之以法 使正义得到伸张

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月25日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，24日，伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团裁定，克里斯滕森2017年绑架和谋杀章莹颖罪名成立。报道称，此案暂时休庭并将于7月8日进入量刑阶段，克里斯滕森将面临终身监禁或者死刑判决。中方对此有何评论？
耿爽：我们一直密切关注章莹颖案的进展，也注意到最新的庭审情况。中方要求美国的司法部门依法公正审理此案，将凶手绳之以法，使正义得到伸张。同时，中国驻芝加哥总领馆将继续为章莹颖的家属在美处理相关事务提供大力协助。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】