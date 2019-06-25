曹文轩作品研读会在日举办

人民网讯 当地时间6月23日上午，在2019日本“中国主题图书展销月”系列活动中，由中国出版集团、天天出版社和日本树立社共同主办的“中国的故事，国际的绘画——曹文轩作品研读会”在日本大阪府立图书馆举行。日本著名儿童文学翻译家中由美子等多位日本儿童文学研究学者、翻译家、出版人参会，探讨了中国作家、国际安徒生奖得主曹文轩先生的作品在日本的出版与传播，并对中日儿童文学的现状和发展进行了深入的讨论。

活动中，天天出版社总编辑张昀韬女士介绍了曹文轩作品在中国以及在世界出版的情况，着重谈到曹文轩与国际插画家合作的“中国种子世界花”项目。“中国种子世界花”从2014年正式启动，取意“中国的故事种子，世界的插画花朵”，邀请世界各国插画家和曹文轩合作，共同创作图画书。目前，已经和瑞典、丹麦、意大利、塞尔维亚、罗马尼亚等国家的不同风格的插画家合作，并出版相关语种的版本。在日本出版的《远方》是一个有哲学意味的绘本，讲述了青蛙、母鸡、猫等各种动物暂时放下它们日常生活，眺望远方的故事。曹文轩通过一个小小的绘本故事传达对梦想的建构与期待。此次，“中国种子世界花”多种图书的日文版出版为日本的读者带来了多样的阅读体验，也为国际合作带来了更多的探讨空间。

幸胁一英代表日本树立社发言。谈及出版曹文轩先生图画书的初衷、经过和已有成果。并介绍了正在制作、出版中的系列作品以及日后在日本陆续推出中国儿童文学作家、作品的设想和计划。只有20年历史的树立社，出版过手琢治虫、立松和平等知名作家的多部著作。从2018年开始，出版有关中国题材的图书，已出版的有“熊猫系列”“曹文轩绘本系列”。

随后，受邀的日本儿童文学翻译家、日本儿童阅读专家和曹文轩日语版作品的编辑纷纷从儿童文学作品的阅读、传播推广与文化渊源三个方面进行深入分享与研讨，并探讨了中日在儿童文学领域的未来合作。

日本树立社总经理向安全担任这次活动的主持人，他谈到日本出版界所面临的困境、网络的普及和出版物数字化的发展给传统纸质出版带来了巨大的冲击，提出融合发展、谋求国际合作是突破困境的有效途径。

中央宣传部进出口管理局副局长赵海云对此次活动做总结发言。他谈到，中国和日本的儿童图书翻译家、评论家、出版社编辑和读者坐在一起讨论曹文轩作品日文版的出版与发行还是第一次，曹文轩作品在日的出版，促进了中日文化交流、促进了中日青少年的思想交流、增进了对相互所处环境的了解。日本国民素有爱读书的好习惯，他希望以这次活动的成功举办为契机，中日两国的儿童文学作家、翻译家、出版家像近邻的走动一样，多交流、多互鉴，增进两国优秀文化产品的传播。中国作家的优秀作品，还将陆续进行更多开拓性的尝试，希望这些来自中国的故事种子，能够在世界各地开出美丽的花朵。

曹文轩是中国最重要的儿童文学作家之一，2016年获得国际安徒生奖。出版的作品有长篇小说《草房子》《青铜葵花》《山羊不吃天堂草》《火印》等长篇小说10部，《我的儿子皮卡》《丁丁当当》《大王书》等长篇系列小说16部；《远方》《小野父子去哪儿了》《羽毛》《夏天》等图画书作品超过50种。曹文轩的《草房子》《守夜》等作品早已在日本出版，特别是由其代表作《草房子》改编的同名电影，上映后引起了较大的社会反响。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)