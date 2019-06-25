法国专家：中国在维护多边主义和推动全球化方面的贡献有目共睹

新华社巴黎6月24日电（记者唐霁）二十国集团（G20）领导人大阪峰会召开前夕，巴黎政治学院知名国际关系专家贝特朗·巴迪在巴黎接受新华社记者专访时说，中国在维护多边主义、推动全球化方面作出的贡献全世界有目共睹，他期待中国在本次G20峰会上继续推动完善全球治理。

巴迪说，中国积极推动通过全球治理解决当前国际紧张局势，积极参与全球环境治理，大力支持联合国开发计划署，这些举动对世界产生了积极影响。

谈到当前国际贸易紧张局势，巴迪说，美国威胁要对法国葡萄酒加征关税，还发动对华贸易战，这些单边主义行径对全球经济造成了巨大损害。“这种政策满足了一些非常短期的利益。但从长远看，它会让各方都变成输家，并导致全球经济增速放缓。”

巴迪认为，G20应该在积极推动多边主义和维护世界和平等方面发挥更大作用，而中法两国可以在G20框架下加强伙伴关系，“法国要采取措施积极改变，以适应世界变化”。

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