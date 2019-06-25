法国专家：中国在维护多边主义和推动全球化方面的贡献有目共睹

新华社巴黎6月24日电（记者唐霁）二十国集团（G20）领导人大阪峰会召开前夕，巴黎政治学院知名国际关系专家贝特朗·巴迪在巴黎接受新华社记者专访时说，中国在维护多边主义、推动全球化方面作出的贡献全世界有目共睹，他期待中国在本次G20峰会上继续推动完善全球治理。
巴迪说，中国积极推动通过全球治理解决当前国际紧张局势，积极参与全球环境治理，大力支持联合国开发计划署，这些举动对世界产生了积极影响。
谈到当前国际贸易紧张局势，巴迪说，美国威胁要对法国葡萄酒加征关税，还发动对华贸易战，这些单边主义行径对全球经济造成了巨大损害。“这种政策满足了一些非常短期的利益。但从长远看，它会让各方都变成输家，并导致全球经济增速放缓。”
巴迪认为，G20应该在积极推动多边主义和维护世界和平等方面发挥更大作用，而中法两国可以在G20框架下加强伙伴关系，“法国要采取措施积极改变，以适应世界变化”。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】