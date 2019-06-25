印度一辆客车坠谷造成至少6人死亡

新华社新德里6月25日电 印度一辆客运汽车25日凌晨在该国东北部的恰尔肯德邦坠入山谷，造成至少6人死亡、43人受伤。
当地警方说，事故发生在3时30分左右。这辆从印度东部切蒂斯格尔邦安比加布尔出发的客车，正在驶向恰尔肯德邦的格尔瓦地区。
一名当地官员说，救援人员已在现场找到6名遇难者的遗体，仍有人被卡在坠入山谷的客车里。部分伤者已被送往附近医院接受救治。目前，救援行动仍在进行。
因道路状况恶劣以及驾驶员超速、超载等违规操作，印度交通事故频发。据不完全统计，印度每年有约15万人死于交通事故。
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