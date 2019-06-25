人民网讯 据法新社24日电，国际奥委会当天宣布，2026年冬奥会将在意大利城市米兰与科尔蒂纳丹佩佐举行，瑞典城市斯德哥尔摩/奥勒申办失败。
2026年冬奥将从当年2月6日进行到22日，意大利先前已主办过两届冬奥会，科尔蒂纳丹佩佐曾在1956年举办过冬奥会，都灵在2006年举办过冬奥会。瑞典至今仅于1912年在斯德哥尔摩主办过夏季奥运会。
国际奥委会委员以47对34票，表决由米兰主办2026冬奥会。（老任）
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