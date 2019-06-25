印尼专家说贸易保护主义威胁全球经济稳定

新华社雅加达6月25日电（记者 梁辉）印度尼西亚学术界专家日前在接受新华社记者专访时表示，贸易保护主义威胁全球经济稳定，美国政府加征关税损害其他国家利益，世界不希望贸易保护主义持续下去。

印尼大学国际关系学教授弗雷迪·托宾表达了对贸易保护主义的担忧。他说，印尼跟中美两国都有着密切的经贸联系，尤其中国是印尼第一大贸易伙伴与主要外资来源国，美国挑起的中美贸易摩擦会给印尼出口、吸引外资以及汇率稳定等带来消极影响。

印尼大学经济学家菲斯拉·费萨尔警告说，美国对中国商品加征关税的负面影响可能外溢到其他亚洲新兴经济体。他预计，美国发起的贸易战短期内可能让印尼经济增长率减少0.1至0.2个百分点，中长期则可能减少1个百分点。

出于对贸易保护主义以及全球经济增速放缓的担忧，印尼央行预测，今年或将难以实现5.3%的经济增长目标。

弗雷迪表示，美国政府发起的贸易战有违经济全球化的时代潮流。在一个更加一体化的世界，任何经济体都难以独善其身。世界需要中美贸易关系正常化。

对于即将于日本大阪举行的二十国集团领导人峰会，菲斯拉说，全世界都对峰会寄予厚望，国际社会应充分利用二十国集团等国际合作机制提升投资与贸易的自由化便利化，反对贸易保护主义，共同维护全球经济稳定。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)