“中国文化进校园”活动在摩洛哥举行

新华社拉巴特6月24日电（记者陈斌杰）作为2019年“中国旅游文化周”系列活动之一，“中国文化进校园”活动24日在摩洛哥北部城市丹吉尔举行。
当天上午，拉巴特中国文化中心工作人员来到丹吉尔的亨利·瓦隆学校，为学生们介绍了中国文字、饮食等文化常识。除了观看中国皮影戏，学生们还参与了剪纸、脸谱绘制和皮影制作等具有浓郁中国特色的手工活动。
中国皮影博物馆两位皮影艺人为学生们演出了《聪明的乌龟》《猴子捞月》等皮影短剧，幽默诙谐的皮影表演让现场充满了欢声笑语。7岁的摩洛哥小姑娘埃萨利米·吉塔对记者说，这是她第一次看这样的中国木偶戏，觉得非常有趣。
亨利·瓦隆学校负责人乌迈玛·贝尼斯表示，这是该校第二次举办与中国文化有关的活动，学生们非常喜爱这样的活动，在欢笑之余增进了对中国文化的了解。
据悉，2019年“中国旅游文化周”系列活动在摩洛哥将持续至7月中旬。活动期间，拉巴特、卡萨布兰卡、丹吉尔等城市将陆续举办图片展、服饰展、旅游推介会、电影放映会等活动。
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