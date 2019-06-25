中国驻泰国大使馆提醒在泰中国公民防范电信诈骗

新华社曼谷6月25日电（记者汪瑾）中国驻泰国大使馆25日发布信息，提醒在泰中国公民注意防范电信诈骗。

提醒信息说，近日，多名在泰中国公民反映，有不法分子冒充中国驻泰国大使馆向其致电，谎称接电人护照等证件到期需延期或补办、被泰国移民局遣返、被司法机关通缉等，向其索要身份证、银行卡等个人信息，或诱骗其汇款。

中国驻泰国大使馆提醒所有在泰中国公民，无论任何情况，驻泰使领馆均不会以使馆名义索取银行卡等个人财务信息、要求转账或汇款。如接到疑似诈骗电话，建议挂断电话后进一步核实。

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