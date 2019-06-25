德国空军两架战机相撞坠毁 飞行员一生还一遇难

人民网讯 据德国媒体报道，周一（6月24日）下午，德国空军的两架"台风战斗机"（Eurofighter/也称欧洲战斗机）在位于北部的梅克伦前波莫瑞州相撞坠毁。空军方面表示，两架战机的飞行员都按下了弹射救生座椅按钮。此后不久，救援人员发现一名生还飞行员，而第二名飞行员则不幸遇难。
当地政府部门发言人称，事发当时战斗机上并没有配备弹药。
根据德新社得到消息，首先报告此次撞击坠机意外的是另一架飞机的飞行员。他当时报告称，下午2点左右看到有两个降落伞在事发地点下落。其中一人落在一棵树上，随后被救援人员救出。
此次相撞坠毁的战斗机隶属驻扎在罗斯托克的德国空军第73战术联队"施泰因霍夫"。（老任）
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