调查显示越来越多德国年轻人吸食大麻

新华社柏林6月24日电（记者田颖）在“6.26”国际禁毒日到来之际，德国联邦健康教育中心24日发布新闻公报说，最新调查结果显示，德国12岁至25岁年轻人吸食大麻的比例自2016年以来持续增加，这一趋势令人担忧。

根据该中心开展的抽样调查，2018年，22%的德国18岁至25岁年轻人在过去12个月中至少吸食过一次大麻，而这一比例在2016年为16.8%。

类似增长趋势在12岁至17岁的青少年中同样有所体现。2018年，8%的德国12岁至17岁青少年在过去12个月中至少吸食过一次大麻，该数字在2016年为6.9%。

联邦健康教育中心负责人海德龙·泰斯说，越来越多的年轻人吸食大麻令人担忧。尤其是18岁至25岁的年轻男性，他们每两个人中就有一人承认吸食过大麻。而对年轻人而言，吸食大麻对健康的危害尤为严重，越早开始吸食、使用越频繁，罹患精神疾病的风险就越高。

德国联邦政府控毒专员马莱娜·莫特勒尔表示，大麻无害的言论纯属无稽之谈，它是一种具有高健康风险的毒品，对长期吸食的青少年尤其如此。要让更多年轻人意识到吸食大麻的危险。

据联邦健康教育中心介绍，目前他们正通过网络宣传、开通热线电话、向学校发放学习材料等方式，帮助年轻人了解大麻的危害，远离毒品。

(责编：李圆征(实习生)、常红)