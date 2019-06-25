美国一些超级富豪呼吁开征“富人税”

新华社华盛顿6月24日电（记者熊茂伶）美国一些超级富豪24日发布联名信，呼吁参加2020年总统大选的两党竞选人支持对美国最富有的千分之一群体征收适度的“富人税”。

该联名信由包括迪士尼家族继承人阿比盖尔·迪士尼、脸书联合创始人克里斯·休斯，以及著名投资人乔治·索罗斯在内的18名超级富豪联名签署。

他们在信中援引经济学家的分析说，美国最富有的千分之一群体今年预计缴税额占其财富的比重仅为3.2%，而在财富金字塔下部的99%美国人今年预计缴税额占其财富的比重高达7.2%。

联名信说，民调显示大部分美国人都支持对最富有群体征税。目前已有包括马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦在内的数名总统竞选人公开支持这一政策。

分析人士认为，特朗普政府的减税政策进一步加剧了美国民众的收入不平等，因为超级富豪比中低收入群体获得了更多的减税红利。

美联储近期的一项研究显示，过去30年来，美国最富有的1%群体财富增长了21万亿美元，而美国财富金字塔下部的50%群体财富则减少了9000亿美元。

美联储主席鲍威尔5月初曾表示，美国中产阶级面临相对收入增长更慢、向上经济流动性下降等挑战。自20世纪70年代以来，美国中产阶级收入增速长期低于高收入阶层，令收入不平等现象恶化。

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