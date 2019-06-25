“上海客厅”城市推广活动在葡萄牙举行

新华社里斯本6月24日电（记者赵丹亮）“上海客厅”城市推广活动24日在葡萄牙首都里斯本举行，通过多维度的活动场景、多感官的体验设计、多样化的互动交流，让人们全方位感受上海，助推上海打造世界著名旅游目的地城市。

活动由上海城市推广中心主办，中国驻葡萄牙大使馆合办，近百名嘉宾和观众参加，观看展览，体验多种以新颖独特的方式推出的城市展示。

一位名叫佩德罗的观众戴上VR（虚拟现实）眼镜后，情不自禁地对上海发出“太美妙”的赞叹。他告诉记者，将来去中国的第一站一定选在上海，因为今天的体验令他印象深刻，终生难忘。

上海城市推广中心负责人说：“我们希望通过‘上海客厅’这个场景式的推广手段，为宾客提供沉浸式感知、体验上海的机会。”

中国驻葡萄牙大使蔡润高度赞扬上海和葡萄牙长期以来的密切合作。蔡润说，上海与波尔图是友好城市，上海的企业同葡萄牙关系密切，上海同葡萄牙的经贸、科技、人文等各领域合作成果丰硕。

葡萄牙科学、技术和高等教育部长曼努埃尔·埃托尔说，上海市是世界上最为先进的科技和创新中心，葡萄牙也在致力成为科学技术发展的领先国家，希望能够同上海市通过人文交流加强合作，也希望上海市的开放政策给葡萄牙带来更多的合作机遇。

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