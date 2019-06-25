“曼哈顿之夏”艺术展在纽约开幕

人民网纽约6月24日电 （记者李晓宏）由海外华人美术家协会和罗丹国际艺术家基金会联合主办的“曼哈顿之夏—海外华人美术家协会纽约展”23日在曼哈顿下城的画廊拉开帷幕。29位旅美华人艺术家风格多样的作品，包括油画、中国画、雕塑，装置、书法等，吸引了艺术界的关注。

此次参展的旅美华人艺术家中，既有驰名画坛的艺术名家，也有当代前卫的年轻新锐，包括曹俊、 陈蓓蓓 、陈蕾蕾、蔡陈林 、David 陈、 韩沁 、黄玉琳、贾克、柯宝明、林鹤、聂艳、毛燕、裴庄欣、时向东、苏东河、孙妮娜、王川、王大宙、魏海、吴建楠、王静宜、徐唯辛、徐白一、徐健、杨亿、朱爱娟、赵纯、艾伦赵琼、张向东（按姓氏拼音顺序）。他们的作品画风各异，在当代艺术的语境下，呈现出独立深邃的内心世界和激情饱满的精神风貌。

画展策展人、海外华人美术家协会会长杨亿主持开幕式，宣读了该协会名誉会长著名艺术家丁绍光先生的贺信。“人工智能时代的到来将横扫很多传统行业，对文化艺术既是一个危机，同时更是一个新的、空前的契机，人类文化艺术将出现一个崭新的局面。我们要颠覆性的原创，不要改良，崭新的想象力和感受力是原创的基石。希望通过该画展，在中美文化交流中架起一座桥梁。”丁绍光在贺信中表示，应建设好海外华人美术家协会这个艺术平台，通过一系列的艺术活动促进东西方文化交流与融合。艺术家艾伦赵琼博士代表画展合作单位美国罗丹国际艺术家基金会在开幕式上做了精彩致辞。

开幕式结束后，主办方举办了学术研讨会，交流艺术家的学术成果和创作经验。上海华东师范大学设计学院院长、著名画家王大宙主持了学术研讨会，艺术家曹俊和徐白一分别做了“寄中国意向于西方抽象”和无形之美的表现”的主旨演讲。该画展为期一周，至6月30日落幕。

海外华人美术家协会是在纽约州注册的非盈利艺术机构，多次举办大型国际展览，出版画集，参加政府和民间组织的各类艺术活动。“曼哈顿之夏”是该协会继“禅心春语”之后在纽约举办的第二个画展。今年下半年，该协会还将在北京水立方、欧海外华人美术家协会这个艺术平台，通过一系列的艺术活动促进东西方文化交流与融合。艺术家艾伦赵琼博士代表画展合作单位美国罗丹国际艺术家基金会在开幕式上做了精彩致辞。

开幕式结束后，主办方举办了学术研讨会，交流艺术家的学术成果和创作经验。上海华东师范大学设计学院院长、著名画家王大宙主持了学术研讨会，艺术家曹俊和徐白一分别做了“寄中国意向于西方抽象”和无形之美的表现”的主旨演讲。该画展为期一周，至6月30日落幕。

海外华人美术家协会是在纽约州注册的非盈利艺术机构，多次举办大型国际展览，出版画集，参加政府和民间组织的各类艺术活动。“曼哈顿之夏”是该协会继“禅心春语”之后在纽约举办的第二个画展。今年下半年，该协会还将在北京水立方、欧洲意大利和西班牙举办主题展，增进国际文化交流与合作。

参展的海外华人美术家

(责编：马靓辉(实习生)、徐祥丽)