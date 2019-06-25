英国中东事务大臣突访伊朗 调解美伊紧张关系

人民网讯 为缓解美国和伊朗之间的紧张关系，英国中东事务大臣安德鲁.莫里逊紧急访问德黑兰，与伊朗领导人进行会谈。

据伊朗电视台报道，伊朗外交关系战略委员会主席卡拉尔23日会见了到访的英国中东事务大臣安德鲁.莫里逊，双方就海湾紧张局势进行了会谈。

“法国24小时”也报道说，伊朗20日宣布击落美国海军一架无人机，21日，美国称将对伊朗采取军事行动，22日，英国宣布莫里逊将紧急访问德黑兰，希望伊朗和美国紧张关系“迅速降温”，同时希望伊朗继续遵守伊朗核协议。

据报道，英国外交部的消息称，莫里逊还将与伊朗其他领导人进行会谈，并强调，英国支持伊朗核协议，努力寻找外交解决方案，以缓解海湾地区的紧张局势。（安国章）

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