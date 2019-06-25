俄国防部开始对中部军区进行突击战备检查

新华社莫斯科6月24日电（记者刘洋）俄罗斯国防部长绍伊古24日在俄军领导干部会议上说，俄国防部当天开始对中部军区进行突击战备检查。

据俄国防部网站24日发布的公告，绍伊古在会议上说，根据此次突击战备检查的计划安排，从莫斯科时间24日6时起，俄中部军区军事指挥机关全体人员以及俄中部军区、南部军区、东部军区、空降兵和远程航空兵的部分部队开始进入最高战备状态。

绍伊古强调，本次突击战备检查旨在评估俄军保障中亚地区军事安全的能力，检验各部队对参加今年“中部-2019”首长司令部战略演习的准备情况。

绍伊古说，此次检查将主要考察军队指挥机关在危急局势下对高质量指挥部队的准备情况，将演练军事目标保卫、防空、消除恐怖主义威胁、消灭敌方军事力量等任务。检查将特别重视保持指挥机关对部队不间断的稳定指挥。

据悉，本次突击战备检查于24日至28日在俄35个演习场进行，共动用约15万名军人、近500架飞机、2万多辆军用车辆以及35艘舰艇和保障船只。检查期间将举行50多场各种规模的演习。

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