美药管局批准一款“女用伟哥”药物上市

新华社华盛顿6月23日电 美国食品和药物管理局日前发布公报说，该机构批准一款可提升女性性欲的“女用伟哥”上市销售，这是继2015年Addyi获批上市后美药管局批准的第二款治疗女性机能减退性欲障碍的药物。

据介绍，这款名为Vyleesi的药物化学名为bremelanotide，由美国帕拉廷技术公司研发，能帮助激活大脑内性欲唤醒反应的通路，可用于治疗绝经前女性的机能减退性欲障碍。机能减退性欲障碍是女性常见性功能障碍之一，主要表现为性欲减退，同时带来精神压力，常影响女性的人际关系和总体生活质量。

公报说，接受Vyleesi药物治疗的女性患者需在预期性行为前至少45分钟，在腹部或大腿接受皮下注射给药，也可根据药效在不同人身上持续的时间及副作用，来决定最佳用药时机。患者不能在24小时内使用超过一剂或每月使用超过8剂该药物，如使用8周后仍无性欲改善报告应停止用药。

Vyleesi的效果在两项为期24周的随机、双盲临床试验中得以验证。1247名患有机能减退性欲障碍的绝经前女性参与试验。治疗组患者每月使用Vyleesi两到三次，另一组使用安慰剂作为对照。

结果显示，接受Vyleesi治疗患者中约25%性欲得分增加了1.2分或更多，接受安慰剂患者的这一比例约为17%，得分越高表示性欲越强。接受Vyleesi治疗患者中约35%抑郁得分下降1分或更多，接受安慰剂患者的这一比例约为31%，得分越高表示性欲衰退引发抑郁程度越高。两组与试患者获得满意性行为次数与之前均无差别，表明Vyleesi并不能增强性能力。

Vyleesi常见副作用包括恶心呕吐、脸红、注射部位不适和头痛等。此外，临床试验显示Vyleesi给药后会暂时提高患者血压，这种状况通常在12小时内缓解。但由于这种效应，Vyleesi不适用于病情难以控制的高血压患者及心血管疾病患者和风险人群。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)