俄外长说叙境内伊朗军事存在具有合法性

新华社莫斯科6月24日电（记者刘洋）俄罗斯外长拉夫罗夫24日在莫斯科表示，伊朗是应叙利亚合法领导人的邀请在叙协助反恐的，俄罗斯将在所有国际谈判中承认叙境内伊朗军事存在的合法性。
根据俄外交部网站当天发布的公告，拉夫罗夫在俄罗斯与埃及两国国防部长和外交部长会谈后举行的新闻发布会上说，俄方在包括叙利亚问题以色列、美国、俄罗斯三方会议等所有国际谈判中都将持这一立场。
拉夫罗夫指出，俄罗斯支持阿拉伯国家与伊朗就加强互信并保障海湾地区安全开展对话，不希望叙利亚领土变成以色列与伊朗对抗的场所。
以色列、美国和俄罗斯三国负责国家安全的官员24日开始在耶路撒冷就叙利亚问题举行三方会议。以色列媒体此前报道称，会议将持续至26日，主要讨论伊朗在叙利亚的军事存在问题。
叙利亚2011年陷入动荡，叙政府指责以色列在叙南部库奈特拉省支持叙反政府武装、加剧国内冲突。以色列坚称伊朗在叙境内部署军力，要求伊朗从叙撤军。叙利亚方面则表示，伊朗在叙利亚的存在是叙政府要求的，在叙利亚只有向叙军队提供帮助的伊朗军事顾问。
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