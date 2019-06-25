汉语纳入俄“高考”：平均62.5分 有“学霸”拿满分

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯联邦教育科学监督局局长克拉夫佐夫表示，汉语首次被列入俄罗斯国家统一考试科目，平均得分62.5分，成绩令人乐观。

2018-2019学年，俄11年级毕业生首次有机会参加国家统一考试汉语考试。它作为国家统一考试的选择性科目，同时可选的其他语言类科目有英语、德语、法语和西班牙，汉语成为第五种可选语言。

克拉夫佐夫说：“这是首次收集到汉语考试平均成绩。这一平均成绩算是不错的，当然，报考的毕业生人数不多，但62.5分也不低。有一名毕业生汉语得了100分满分。”

据新闻发布会公布的资料，共有65人参加了俄罗斯国家统一考试期间举行的汉语考试。

俄联邦教育科学监督局长指出，“高考汉语工作我们筹备了3年，制定流程，准备考试材料，进行必要的审定。在此表示，考试取得了成功，明年，我们准备迎接更多的11年级学生报考汉语。”

此前，俄罗斯联邦教育科学监督局副局长穆扎耶夫表示，俄高校将从2020年起在招收高中毕业生时接受统一国家考试汉语科目成绩。

俄罗斯联邦教育测试研究所所长奥克萨娜·列舍特尼科娃对卫星通讯社说：“众所周知，汉语还未被列入大学入学考试必考名单。正因为如此，今年参加汉语考试的学生才不是很多，今年参加考试的学生很有可能是抱着试试的态度。考出不错的成绩，明年还可以被计算在内。成绩显示，参考学生的汉语功底不错。”

2019年俄罗斯国家统一考试5月27日至7月1日举行。约75万人参加考试，其中应届毕业生66.2万人，今年，11年级毕业生主要报考了社会理论(31.5万人参考)、物理(13.9万人参考)、生物(12.4万人参考)、历史(10.3万人参考)和化学(8.9万人参考)。

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