2019巴库国际论坛北京高级别会议开幕

新华网北京6月25日电 2019巴库国际论坛北京高级别会议24日在雁栖湖国际会议中心开幕。会议以“中国的发展，世界的机遇”为主题，与会代表围绕改革开放、“一带一路”、全球治理、可持续发展、中欧关系等议题深入交换意见。

前国务委员戴秉国在开幕式主旨演讲中指出，新中国成立70年，尤其改革开放40年来取得了巨大发展成就，堪称人类社会发展史上的奇迹。然而种种现实表明，中国仍是发展中国家，发展任务十分艰巨。中国不会满足于已有成就，也不允许别人剥夺我们的发展权，打压、遏制我们的发展。他强调，中国发展有利于世界和平与安宁，中国愿尽最大努力为人类和平与发展作出贡献。他呼吁世界各国发展好现行国际秩序，维护好世界文明多元发展，坚持多边主义，维护国际规则权威性。顺应历史大趋势，珍惜难得的发展机遇，携手构建人类命运共同体，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。

本次会议由中国人民外交学会与阿塞拜疆尼扎米国际中心共同主办，包括15位外国前国家元首和政府首脑在内的中外政治、经济、学术等领域知名人士出席。

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