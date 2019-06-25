厨房清洁用海绵现噬菌体 或能助人类对抗耐药菌

美国纽约理工学院研究人员23日在美国微生物学会年会上展示的最新研究结果显示，他们在厨房清洁用海绵上发现噬菌体，或许有助于杀死产生耐药性的细菌。

厨房海绵使用后残留多种细菌，形成庞大的微生物群。噬菌体是侵袭细菌的病毒，必须在活菌体内寄生，部分能引起细菌裂解。通常情况下，在一些细菌群落多的地方可以找到噬菌体。研究人员从厨房海绵上分离细菌，在两块海绵上发现噬菌体。他们“调换”两块海绵上的噬菌体，查看一块海绵上的噬菌体能否杀死另一块海绵上的细菌，结果发现噬菌体能做到。

美国科学促进会主办的新闻网站“尤里卡警报”援引研究人员布里安娜·韦斯的话报道：“这让我们思考，两块厨房海绵上菌株是否恰巧相同？”检测结果显示，两块海绵上的菌株同属肠杆菌科，算是“亲戚”，但在生化试验中呈现不同变化。研究人员认为，这有利于更清楚地了解噬菌体能够影响的细菌种类，有助研究噬菌体对抗特定耐药菌的能力。

研究人员希望找到更多噬菌体，从而找到对付不同耐药菌的噬菌体。（黄敏）【新华社微特稿】

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