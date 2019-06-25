伊朗官员称挫败美方网络攻击

一名伊朗官员24日说，美方对伊方发动过网络攻击，但没有得手。

伊朗通信与技术信息部长穆罕默德·贾瓦德·阿扎里·贾赫鲁米在社交媒体“推特”写道：“他们千方百计地尝试，但攻击没有成功。”

贾赫鲁米说，网络攻击是“网络恐怖主义”行径，“去年一年，我们的防火墙拦截了3300万次攻击”。

美国多家媒体22日披露，经美国总统唐纳德·特朗普批准，美军20日对伊朗发动网络攻击，瘫痪了伊方控制火箭和导弹发射的电脑系统。

美联社以两名不愿公开姓名的美国官员为消息源报道，两艘油轮本月13日在阿曼湾遇袭后，美方把攻击伊方网络列为选项。美方指认伊方袭击油轮，后者否认。伊朗20日击落一架美军无人驾驶侦察机，指认它侵犯伊朗领空。特朗普一度下令美军准备报复性打击，但在最后一刻叫停。

伊朗纳坦兹核设施电脑网络先前遭“震网”病毒攻击。不少人认定那次攻击由美国和以色列发动。

贾赫鲁米5月说，伊方研究人员开发出一种防火墙软件，保护伊朗工业设施免受“震网”病毒入侵。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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