沙特王储将访韩国 韩有意参与沙特核能项目

韩国政府官员24日说，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼定于26日开始访问韩国，将与韩国领导人商讨推进两国能源和其他领域合作。

访问为期2天，是继1998年时任沙特王储、已故沙特前国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒－阿齐兹访问韩国之后沙特新王位继承人首次访韩。韩国总统办公室说，总统文在寅26日将会晤穆罕默德。

一名韩国官员告诉路透社，双方会就能源和公共服务等领域合作签署一系列协议。

沙特阿拉伯是韩国最大原油供应国，也是韩国在中东地区最主要的贸易伙伴。国营韩国石油公司数据显示，今年前4个月，韩国从沙特进口1.015亿桶原油，相比去年同期下降2.7%。

韩国有意参与沙特的核能项目。韩国电力公社去年7月在沙特核电站建造竞标中入围。（郑彦驰）【新华社微特稿】

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