特朗普重申有权力把美联储主席杰罗姆·鲍威尔降职

美国总统唐纳德·特朗普在23日播出的一档节目中重申，有权力把联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔降职，只是他从来没有威胁这样做。

特朗普在21日录制、23日播出的全国广播公司《与新闻界对话》电视节目中说，他从来没有威胁降职鲍威尔。“如果我想，我有能力这么做，不过我从来没有这样暗示。”

鲍威尔由特朗普提名，去年2月就任美联储主席。这名由美国财政部长史蒂文·姆努钦力荐的人选就职至今，特朗普多次就美联储提高基准利率公开表达不满和反对。

特朗普去年10月说，美联储在鲍威尔“掌舵”下连番升息，“已经疯了”。随后数月，特朗普一再施压美联储降息。

美联储19日释放信号，最早下月开始降息，以应对国内外不断加剧的经济风险。特朗普次日说，美联储早就应该降息，只是“不可能赢得所有人（指美联储5名在任理事）的支持”。他说，鲍威尔“或许最终会做对的事情”，“我们拭目以待”。

彭博新闻社18日报道，白宫法律顾问办公室今年2月评估是否有可能“炒掉”鲍威尔，把他降职为美联储委员会成员。根据《联邦储备法》，总统有权解除美联储理事的职务，但这一权力从来没有用于美联储主席职位。

特朗普在《与新闻界对话》节目中说，他对鲍威尔的表现“不满意”，不认为他工作称职。

在特朗普看来，前任总统贝拉克·奥巴马执政时的美联储主席“把利率维持在非常低的水平。而我的人迅速升息。升过了头。他（鲍威尔）犯了错误”。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)