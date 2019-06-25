墨西哥将从美国“接收”非法移民 新增两城收容

多名墨西哥官员披露，墨西哥更多城市本周晚些时候将接纳从美国遣送的非墨西哥籍中美洲非法移民。

路透社23日以两名不愿公开姓名的墨西哥官员为消息源报道，依据墨美“移民保护协议”、即美方所称“留在墨西哥”政策，墨西哥新增至少两座临时收容非法移民的城市，允许寻求美方庇护的中美洲移民在那里等候美方审批庇护申请。

上述两名官员说，新增城市包括塔毛利帕斯州新拉雷多市；其中一名官员说，索诺拉州的圣路易斯－里奥科罗拉多市同样在新增城市之列，与墨西哥《改革报》报道内容一致。

索诺拉州位于墨西哥北部，与美国亚利桑那州接壤。塔毛利帕斯州位于墨西哥东北部，毗邻美国得克萨斯州，是多个毒品走私团伙的大本营，暴力和犯罪活动高发。2010年8月，72名中美洲无身份证明的移民在塔毛利帕斯州一处农场遭贩毒团伙杀害；一年后，近200具遗体出现在那一带的“乱葬坑”。

取道墨西哥北上美国的移民多数来自中美洲洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多。多个维权团体先前起诉美国政府，指认后者把非法移民遣送至墨西哥边境安全形势堪忧的城镇，令他们的安全受到威胁，与他们在家乡的处境无异。

依据“移民保护协议”，美方今年1月至今把经由美墨边界入境、申请庇护的接近1.4万非墨西哥籍非法移民移送至墨西哥。按照美方的说法，这一政策是应对美墨边境移民潮的“短期”解决方案。

“移民保护协议”扩大实施以前，美方以威胁加征关税向墨方施加压力，敦促后者采取有效措施遏制非法移民潮。

为了避免加征关税措施落实，墨方本月7日与美方达成协议，同意在墨美边境全线执行“移民保护协议”，墨方随后从美方“接收”更多非法移民，收容能力有限成为一大障碍。

墨西哥北部毗邻美国，东南部毗邻危地马拉、邻近洪都拉斯和萨尔瓦多。依据墨美最新协议，墨西哥政府本月向北部和南部边境部署大约6000名国民警卫队人员，管控边境并逮捕非法移民。

美联社报道，今年1月以来，墨方合计逮捕超过7.4万名非法移民。（安晓萌）（新华社专特稿）

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