美国联邦法院裁定章莹颖案被告犯有绑架和谋杀罪

人民网华盛顿6月25日电（记者张梦旭）美国伊利诺伊州中部地区联邦法院陪审团24日裁定，伊利诺伊州男子克里斯滕森两年前绑架并杀害了中国访问学者章莹颖，犯有绑架和谋杀罪。

这项裁定是12名陪审员组成的陪审团一致做出的。在庭审结束后，陪审团审议只用了不到两个小时就做出了有罪的判决。根据裁定，克里斯滕森面临三项指控：将章莹颖绑架致死；向美国联邦调查局谎称章莹颖失踪那天他不在现场，而是在打游戏和睡觉；向联邦调查局撒谎，称自己当天的确用车载过一名亚洲女性，但是不久就让她下车了。

章莹颖的尸体还没有找到，但检察官表示，一个证据小组发现她的DNA与在克里斯滕森卧室三个地方发现的血迹吻合。在24日的结案陈词中，美国助理检察官米勒对陪审员们说，29岁的克里斯滕森花了长达6个月的时间策划了这起谋杀。

章莹颖的父亲在法庭外面向媒体，用中文朗读了一份声明，章莹颖的母亲现场失声痛哭。章莹颖父亲首先感谢了所有为案件提供帮助的人，他表示，“两年来，我们每天都想念着莹颖。直到今天，我们也无法想象如何在没有她的情况下度过余生。言语无法描述我们的痛苦和煎熬。”章父最后说，希望并且相信审判最终会为莹颖和我们带来正义。“我们的愿望永远都是找到莹颖，带她回家。我们不会放弃。”

克里斯滕森被判有罪后，法庭将于7月8日进入量刑阶段。检方要求将被告判处死刑。 陪审团必须对此达成一致，如陪审团中有人不同意，被告将被判处无期徒刑而不是死刑，虽然伊利诺斯州已经废除死刑，但此案由联邦法院审判，检察官可以寻求死刑。

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