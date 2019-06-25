美政府官员证实：特朗普与普京将在G20峰会期间会晤

据俄罗斯卫星网25日报道，美国政府高级代表表示，美国总统特朗普将在6月28日-29日大阪G20峰会期间，与俄罗斯总统普京会晤，讨论伊朗、乌克兰、军控和一系列其他议题。
他表示：“特朗普期待与普京在G20的会晤。这是非正式峰会，但预计这将是主要涉及地区安全问题的谈话，包括伊朗、乌克兰、中东。他们还将谈及军控和改善双边关系问题。”
此外，该官员表示，美国选举和委内瑞拉也可能成为讨论的议题。
这名官员指出，会晤日期和时间以及正式议程还没有确定，以上仅是可能的议题。
此前，普京在年度问答中说，如果与特朗普举行会谈，可以帮助重建俄罗斯与美国之间的正常关系，包括经济关系。他补充说，俄罗斯和美国尤其需要关注军备控制问题，包括将于2021年到期的《新削减战略武器条约》的未来。
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