特朗普签署对伊制裁令 伊朗威胁“更多无人机事件”

综合报道，伊朗近日击落美国无人机后，两国紧张局势持续升级。美国总统特朗普24日签署了对伊朗新的制裁令。一名伊朗军方官员表示，伊朗有能力击落更多美国无人机。
特朗普签署伊朗制裁令
24日，特朗普签署了对伊朗实施新制裁的政令，将其称作“沉重打击”。
根据24日发布的白宫通讯，美国将制裁伊朗最高领导人哈梅内伊及其办公室，阻止其获得财政资源。白宫称，特朗普还授权财政部制裁哈梅内伊或其办公室所任命的伊朗官员，以及向他们提供物质支持的任何人。
特朗普宣布制裁后，美国财政部长姆努钦就此发布了简报。姆努钦称，新措施将封锁“数百亿”美元的资金。他否认该制裁仅具象征意义的说法，称制裁将“非常有效”。
据报道，特朗普政府已经对伊朗实施了一系列制裁措施，包括禁止任何国家购买伊朗石油，财政部还针对50家伊朗银行、伊朗航运部门以及一家航空公司和超过65架飞机实施了制裁。
在特朗普签署行政令前，伊朗外交部长扎里夫抨击美国的行为是经济“恐怖主义”。
伊朗威胁新袭击 愿意“有条件”谈判
据伊朗半官方塔斯尼姆通讯社报道，伊朗海军总司令卡扎迪(Hossein Khanzadi)24日表示，伊朗可能会制造出另一个“击落事件作为回应……敌人知道这一点”。
美国媒体报道称，尽管特朗普取消了对伊朗的军事打击，但美国对伊朗发动了网络攻击。
伊朗信息和通信技术部长贾罗米发推称：“他们十分努力，但攻击没有成功。”
对于美伊形势，伊朗总统鲁哈尼的顾问阿希纳(Hesameddin Ashena)重申了一直以来的要求，即美国取消制裁。
阿希纳进一步建议称，若美国愿意提出伊核协议之外的新的激励措施，伊朗将愿意就新的让步进行谈判。
伊朗ISNA通讯社援引伊朗外交部发言人穆萨维(Abbas Mousavi)称，伊朗无意“引发紧张局势及其后果”。
上周，特朗普在最后一刻宣布撤销对伊朗目标进行军事打击。伊朗表示，在解除制裁之前不会进行讨论。
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