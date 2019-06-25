“新瓶装旧酒”　巴勒斯坦抵制“世纪协议”

巴勒斯坦方面23日说，不会接受美国方面前一天所发布中东和平新方案的经济方案，认定这一方案“不现实”，说国家主权不容“出卖”。

一些分析师说，新方案内容与往届美国政府所发布内容类似，是“新瓶装旧酒”。

【本末倒置】

巴勒斯坦总统、巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）领导人马哈茂德·阿巴斯23日在约旦河西岸城市拉姆安拉说，巴方拒绝接受所谓“世纪协议”。

“钱重要，经济重要，但是政治更重要，”他告诉媒体记者，“政治解决方案尤其重要。”

美方把中东和平新方案称为“世纪协议”。白宫22日发布“世纪协议”的经济部分内容，名为“和平促繁荣”，提出3项倡议，分别侧重于巴勒斯坦经济、人民生活和政府领导力，最主要目标是10年内为巴勒斯坦筹募超过500亿美元投资。

“世纪协议”的政治方案拟今年11月发布。《华盛顿邮报》报道，美国政府有意分阶段出台经济方案和政治方案，以免遭到更多反对。多家媒体曝光政治方案内容，指认“世纪协议”试图以金钱作为杠杆，撬动巴勒斯坦方面放弃某些政治诉求，包括以经济补偿换取巴方放弃对一些土地的所有权和不能建立军队。

美国和巴林定于25日至26日在巴林首都麦纳麦合办主题为“和平促繁荣”的经济研讨会。美方打算把“世纪协议”经济方案交由会议讨论。巴方先前说，不会参会。

美方发布经济方案不久，阿拉伯国家联盟财政部长23日在埃及首都开罗召开紧急会议，讨论内容包括这份方案。

巴勒斯坦财政部长舒凯里·比沙拉告诉媒体记者，巴方“不需要借助巴林会议重建国家”，“我们需要的是和平”。在他拉看来，美方的经济方案预期在巴方经济复苏之后实现和平，“这不切实际，是幻想”。

巴勒斯坦解放组织执行委员会成员哈南·阿什拉维前一天说，如果解除对加沙的封锁、巴勒斯坦人能够自由管控边境、空域和海域，巴方自然能够“打造生机勃勃、繁荣的经济”。

【“新瓶旧酒”】

除巴勒斯坦，黎巴嫩、伊拉克等国家同样抵制巴林会议。黎巴嫩议长纳比·贝里23日发表声明，说黎巴嫩不会接受以牺牲巴勒斯坦事业和巴勒斯坦人民权利为代价的美方投资，呼吁阿拉伯国家一同反对扼杀巴勒斯坦事业的企图。

作为美国在中东地区的重要盟友，沙特阿拉伯显现对巴勒斯坦的支持。沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔23日说，不论巴方是否接受“世纪协议”，其他各方将支持巴方最终接受的方案。

“任何改善巴勒斯坦人民生活的努力都应受到欢迎，”朱拜尔告诉法兰西24电视台记者，“但巴勒斯坦人拥有最终决定权。”

只是，他同时说，以政治方式化解巴以冲突“极其重要”，巴勒斯坦与以色列合作不可或缺。

多家媒体先前报道，美国与伊朗关系紧张，希望拉拢阿拉伯国家和以色列共同应对伊朗，因而需要推动阿拉伯国家、特别是海湾国家与以色列改善关系；同时借这一契机迫使巴勒斯坦妥协、让步，用阿拉伯国家的资金支持“世纪协议”。

只是，一些分析师说，美方的“如意算盘”恐怕不容易实现，“世纪协议”纯属“新瓶装旧酒”。

“世纪协议”主要起草者之一、美国总统唐纳德·特朗普的女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳先前披露，协议起草者研究过以往的协议。

以色列分析师沙乌勒·阿里告诉路透社记者，经济方案的许多项目“在（前总统贝拉克·）奥巴马政府时期就已经提出”，最终因巴以矛盾难以化解而搁浅。

另外，从经济方案内容看，多个经济项目需要以色列方面配合。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡23日会晤美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿时说，以方将“公正且公开”地研究美方提出的经济方案。

他同时强调，不论最后达成何种和平协议，“为了以色列的安全和所有国家的安全，以色列在这一地区的存在将继续”。

多家媒体先前报道，美方仅允许以方派小型商务代表团参加巴林会议，以方因而对会议不抱太大期待，对会上将讨论“世纪协议”经济方案的态度不太积极。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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