中国援助柬埔寨扫雷物资交接暨授勋仪式在金边举行

人民网大阪6月24日电 （记者赵益普）金边消息：6月24日,中国援助柬埔寨扫雷物资交接暨授勋仪式在柬埔寨首都金边举行。中国驻柬埔寨大使王文天出席交接仪式并致辞，中国外交部军控司副司长马升琨与柬埔寨地雷行动和受害者援助机构秘书长布隆索帕蒙果,分别代表两国政府在交接文件上签字。柬埔寨地雷行动和受害者援助机构第一副主席李突代表柬政府分别授予马升琨和国防部军控与履约事务办公室主任秦吉军柬埔寨王国政府荣誉勋章。

王文天表示,中柬两国自建交以来,睦邻友好合作关系不断向前发展。作为友好邻邦,中国一直十分关注柬埔寨雷患问题,并与国际社会一道为柬扫除雷患、重建家园做出了积极努力。此次物资捐助充分体现了中国亲诚惠容的周边外交理念和睦邻、安邻、富邻的周边政策,既是中国致力于国际人道主义扫雷援助工作的明证,也是中柬友谊的体现。中方愿与柬方保持在扫雷领域的建设性合作。

李突在发言中对中国政府和人民向柬埔寨提供的人道主义扫雷援助表示衷心感谢。李突说,多年的战争使柬埔寨深受雷患之害,人民生命财产安全和社会重建受到严重影响。中国政府多年来积极协助柬方消除雷患,在人员培训、扫雷设备和物资方面提供了无私的援助。柬政府和人民铭记在心。此批物资援助再次体现了中国政府致力于解决柬雷患的真诚态度,以及对柬人民的深情厚谊。柬方愿与中方加强在扫雷等各领域的协调与合作。

柬埔寨是全球雷患最为严重的国家之一。中国自1999年以来,通过举办扫雷培训班、捐资、提供探扫雷器材以及派专家现场指导等方式多次向柬埔寨提供扫雷援助。此次中国向柬埔寨提供了总价值约500万人民币的探扫雷器材和人道主义物资,上述物资是应柬埔寨请求,中国人道主义扫雷援助物资的一部分。

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