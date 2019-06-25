国际帆船赛纽约站中国队发挥出色

本报纽约6月22日电 （记者李晓宏）经过2天的激烈角逐，全新的世界帆船联赛——国际帆船大奖赛纽约站赛事22日收官。找到自己节奏和信心的中国队发挥出色，取得第四名的成绩，将总积分榜上的排名升至第五。

“中国队参加这一国际顶级赛事即迈出成功的第一步，两天来，队员们在‘世界之窗’纽约的奋力拼搏展示了勇敢顽强的气概，不管最终成绩如何，只要坚持努力终有一天会站到领奖台上。”中国驻纽约总领事黄屏到场慰问时表示，中国有悠久的帆船航海史和良好的海岸线，加上近年来国家的鼓励政策和帆船产业的快速发展，中国的帆船运动一定能迎头赶上。

首届国际帆船大奖赛有中国、英国、澳大利亚、日本、法国和美国6支代表国家参赛的船队，选用先进的F50水翼双体船，操作难度系数大。据悉，明年赛季将增加中国站。

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