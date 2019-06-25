外交部发言人答记者问

期待粮农组织发挥更大作用

据新华社北京6月24日电 （记者侯晓晨）外交部发言人耿爽24日表示，中方期待联合国粮食及农业组织在屈冬玉总干事带领下，为维护全球粮食安全、实现零饥饿世界的目标发挥更大作用。

据报道，联合国粮食及农业组织大会第41届会议23日在意大利首都罗马召开，中国农业农村部副部长屈冬玉在首轮选举中以高票当选粮农组织新任总干事，成为该组织历史上首位中国籍总干事。

耿爽24日在例行记者会上回答有关提问时表示，屈冬玉当选粮农组织总干事，体现了各方对中方候选人能力的认可，对中国坚定支持多边主义、促进全球发展事业的高度赞赏，也体现了国际社会对中国农业农村发展成就的充分肯定。中方对此深表感谢。“我们期待粮农组织在屈冬玉总干事带领下，为维护全球粮食安全、实现零饥饿世界的目标发挥更大作用。”

评美“国际宗教自由报告”：

敦促美方尊重事实，摒弃偏见

据新华社北京6月24日电 （记者侯晓晨）针对美国发布2018年度“国际宗教自由报告”并继续攻击中国宗教自由状况，外交部发言人耿爽24日敦促美方尊重事实，摒弃偏见。

在当日例行记者会上，有记者问：近日，美国务院发布2018年度“国际宗教自由报告”，其中涉华内容继续攻击中国宗教自由状况和新疆教培中心问题。美国务卿蓬佩奥出席报告发布会时称，历史不会对这些行为保持沉默。你对此有何评论？

耿爽表示，美方所谓报告涉华内容和蓬佩奥有关言论罔顾事实，充满意识形态偏见，大肆诋毁中国宗教和治疆政策，公然干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

耿爽表示，中国政府依法保护公民的宗教信仰自由，中国各族人民依法享有充分的宗教自由。“中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。”他说，中国的民族和宗教政策开放透明，有关事实有目共睹。

敦促美方为各国企业

运作和正常合作创造条件

据新华社北京6月24日电 （记者侯晓晨）针对美国联邦快递公司“误退”华为手机一事，外交部发言人耿爽24日表示，中方敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业的运作和正常合作创造条件。

在当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，美国《个人电脑》杂志英国编辑部寄给美国编辑部一部用于评测的华为P30，被美联邦快递公司以违反美政府对华为禁令为由退回。有评论称，由于这一事件，联邦快递很可能被中国政府列入“不可靠实体清单”。中方对此有何评论？

耿爽说，这已经不是联邦快递第一次出现与华为有关的“失误”了。“一个月前就曾发生过联邦快递未按名址投递华为包裹的事情。这么短的时间内，一再发生与华为有关的‘失误’，一再成为舆论关注的焦点，我不知道联邦快递方面作何感想。”

耿爽说，联邦快递作为一家大型跨国企业，理应对外作出合理解释，理应为自身的行为负责。至于联邦快递是否会被列入“不可靠实体清单”，建议向主管部门询问。

耿爽说，“我们敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业的运作和正常合作创造条件。”

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)