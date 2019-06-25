五国联手为伊核协议打气（环球热点）

伊朗伊斯兰革命卫队6月20日再次发表声明，驳斥美国关于被击落的无人机未进入伊朗领空的说法，并公布了击落美军无人机的一些细节。图为美国空军发布的RQ-4“全球鹰”无人机的资料照片。

新华社/路透

就在美国与伊朗关系持续紧张之际，6月28日，伊朗、法国、德国、英国、中国与俄罗斯的高级官员将在维也纳举行会议，就如何避免2015年签署的伊朗核问题全面协议失效进行磋商，以挽救该协议。

挽救协议 刻不容缓

据新加坡《联合早报》网站6月21日报道，欧盟称本次会议将讨论如何“应对美国退出核协议并恢复制裁伊朗的措施”。同时，六国高官也将探讨“伊朗近期关于其履行核协议承诺所发布的公告”。

据路透社6月20日报道，美国总统特朗普去年决定退出伊朗核协议，如今又切断了伊朗多数石油贸易，使其经济陷入困境。伊朗已发出警告，欧盟通过提供足够的经济激励措施并绕过美国制裁来挽救核协议所剩的时间已经不多了。

2015年7月，伊朗与美国等国达成伊核协议，承诺限制核计划，换取国际社会解除对它的制裁。依据协议，伊朗低丰度浓缩铀储量不得超过300公斤，可制备的浓缩铀丰度限制在3.67%以下，远低于武器级浓缩铀需要达到的90%以上丰度。

今年5月8日，在美国单方面退出伊核协议一周年之际，伊朗总统鲁哈尼在电视讲话中表示，已致函《伊核协议》签署国，伊方将给予该协议各方60天的时间返回谈判桌，并确保伊朗国家利益得到保护；否则，伊朗将恢复该协议禁止的铀浓缩活动。

6月20日，当年帮助达成伊核协议的欧盟执委会副主席莫盖里尼称：“让伊朗继续完全遵守承诺对我们很重要。”她强调应该缓和伊美紧张形势，“确保避免形势升级。”

压力转移 千钧一发

美国对伊朗的施压在继续。据美国消费者新闻与商业频道报道，6月22日，特朗普在推特上表示，“伊朗不能拥有核武器！在糟糕的奥巴马计划（即伊核协议）下，伊朗短短数年内就会走上拥核之路，而现行的核查（内容）是不可接受的。”

上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建在接受本报采访时分析称：“伊朗签署伊核协议是为了换取国际社会取消对伊朗的制裁，让其获得较为宽松的发展环境。签署协议之后，伴随美国‘退群’以及极限施压，伊朗反而承受比原来更大的压力，经济发展陷入困境。在此情况下，伊朗威胁将要突破伊核协议规定的低浓度浓缩铀存量上限，增加浓缩铀丰度、增加重水等。伊朗此举一来是作为对美国高压政策的强硬回应，二来也是向其他协议签署国转移压力，迫其帮助伊朗应对美国压力。”

2018年5月25日，在美国缺席的情况下，伊核协议签署国联合委员会副外长级会议在维也纳召开。据卡塔尔半岛电视台报道，来自英、法、德、中、俄五国的代表尝试与伊朗制定战略，通过保持石油和投资流动，同时规避美国实施的可能危及经济的制裁。法新社称，美国之外的伊核协议其他签署方希望伊朗留在协议内。

“去年美国刚刚宣布退出伊核协议之时，协议其他签署国也在维也纳召开类似的会议。那时是要确保其他国家统一立场，不要退出协议，并把伊朗留在协议内。今年的情况比去年严重得多。一方面是经过美国长时间施压，伊朗承受不住压力。另一方面，近期海湾局势越来越紧张，随时可能擦枪走火。与去年相比，今年开会显得尤为迫切。”李伟建说。

新的起点 寻求共识

近来，美国与伊朗之间的“无人机”事件持续发酵，两国紧张局势再度升级。据《纽约时报》报道，特朗普同意对伊朗进行网络攻击，并在24日公布对伊朗新的重要制裁措施。德国外长马斯甚至认为，不能完全排除海湾爆发战争的风险。

在伊核协议问题上，美伊双方态度都很强硬。美国步步紧逼。帕特里克·沙纳汉在辞去美国代理国防部长职务的前一天、即17日宣布向中东再派大约1000名士兵，声称目的是强化美方安保和情报搜集能力。另据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪19日说，除非伊方权益诉求在与伊核协议其他签署国磋商的60天内得到满足，否则伊朗将提高铀浓缩活动的产品丰度。

正如法国外长勒德里昂19日所表示的：“还有时间，我们希望各方更加冷静。还有时间，但所剩不多。”相关各方正努力挽救伊核协议。

“伊核协议签订后，很多西方国家公司开始进入伊朗市场，但是由于美国极限施压，现在许多公司在伊业务被迫停止。更为关键的是，伊朗目前的石油输出几乎归零，形势十分严峻。协议签署国希望伊朗继续留在协议内，需要正视伊朗目前遇到的困难，帮助其渡过难关。各方应该承担一定责任，想办法既做美国工作，也做伊朗工作。”李伟建说。

“我们需要竭尽所能避免走到那一步。这是我们和各方对话的原因。我去了伊朗，我们也在和美国人谈，”马斯说，“我们需要借助对话防止局势升级。这个时期‘外交优先’，我们正在朝这个方向努力。”

李伟建分析称，本次维也纳会议形成一套完整解决方案的可能性不大。但是，这次会议将会是一个新的开始，它使伊核协议国家与伊朗之间的磋商保持下去，可能还会有更多的双边、小多边磋商。伊朗将美国无人机击落，形势变得更为敏感。美国可能对伊朗施加报复，各方协调立场变得刻不容缓。如果此时不采取集体行动，最后伊核协议一旦真正走向毁灭，伊朗可能会回到原点，甚至走得更远，事情将变得更加不可收拾。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)