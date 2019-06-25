原标题：嫌犯罪名成立 章莹颖父亲发声：愿望永远都是带莹颖回家

海外网6月25日电 章莹颖案历时两年后，终于迎来重大进展。当地时间6月24日，案件控辩双方结案陈辞，12人陪审团一致认为嫌犯克里斯滕森绑架及杀人等三项罪名成立，嫌犯将面临死刑或无期徒刑。随后，章莹颖的父亲在法庭外面向媒体，用中文朗读了一份声明，章莹颖的母亲现场失声痛哭。

章莹颖父亲首先感谢了所有为案件提供帮助的人，他表示，“两年来，我们每天都想念着莹颖。直到今天，我们也无法想象如何在没有她的情况下度过余生。言语无法描述我们的痛苦和煎熬。”

章父最后说，希望并且相信审判最终会为莹颖和我们带来正义。“我们的愿望永远都是找到莹颖，带她回家。我们不会放弃。”

据美国伊利诺伊州《新闻公报》报道，克里斯滕森被陪审团判有罪后，法庭将于7月8日进入量刑阶段。由于该案检方寻求被告死刑，陪审团必须再次达成一致意见，决定是否适用死刑。

陪审团如有一人持不同意见，被告将不被处以死刑，而是无期徒刑。量刑阶段庭审预计将持续数周。

章莹颖2017年4月前往伊利诺伊大学厄巴纳－尚佩恩分校学习，同年6月9日在搭乘一辆黑色轿车后失踪。美国联邦调查局同年6月30日逮捕了嫌疑人克里斯滕森，指控他涉嫌绑架和杀害章莹颖。今年6月，律师称克里斯滕森承认杀害章莹颖，但依然没有改变他坚持自己无罪辩护的立场。(编译/海外网 刘强)

(责编：冯粒、袁勃)