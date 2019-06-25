原标题：印度“荔枝病”流行与吃荔枝有多大关系

6月以来，印度东部比哈尔邦有超过百名儿童因急性脑炎死亡。调查显示，这些儿童中绝大多数是在过量食用荔枝后造成低血糖诱发急性脑炎，即俗称的“荔枝病”，同样的悲剧曾多次在该地区上演。这样大范围的儿童突发急性脑炎真的是由过量吃荔枝引起的吗？“荔枝病”又为何在印度流行？

过量吃荔枝有诱发脑炎风险

本月初至今，印度东部比哈尔邦出现大量儿童突发急性脑炎。截至记者发稿时，已有超过600名儿童患病，约140名儿童死亡。除病毒性脑炎外，超过500名儿童因低血糖诱发急性脑炎，约110名儿童因此死亡。专家认为，这是营养不良的儿童在过量食用荔枝后造成的低血糖，继而诱发急性脑炎。

全印医学科学研究所助理教授普拉桑特·库马尔·乔哈里在接受新华社记者采访时表示，此前全印医学科学研究所与印度医学研究理事会、印度国家疾病控制中心联合美国的研究机构一同就“荔枝病”致病原理开展了长达3年的研究调查，于2017年最终确认了过量食用荔枝会诱发急性脑炎的可能性。

印度儿科学会比哈尔邦前主席阿伦·沙阿在电话中告诉新华社记者，在当地，患有急性脑炎的孩子大多是在夜间突发病症的，诱发脑炎的主因就是过量食用荔枝。他们在白天过量食用荔枝后容易出现低血糖症状，进而引发代谢障碍、昏迷甚至器官衰竭，即所谓的“荔枝病”，如果得不到及时救治则可能诱发急性脑炎。

乔哈里表示，通常轻度低血糖症状若救治及时会在短时间内缓解，但人体在长时间低血糖状态下会引起全身性代谢紊乱，继而出现能量代谢障碍、昏迷以及多脏器功能衰竭。由于脑组织的能量代谢全部依靠葡萄糖供能，且脑组织储存的葡萄糖非常有限，长时间的低血糖昏迷将对脑细胞造成严重的不可逆伤害，导致痴呆甚至死亡。

长期营养不良是患病主因

沙阿表示，每年夏季都是急性脑炎高发季节。自20世纪90年代中期以来，儿童突发急性脑炎的疫情一直在反复，严重程度各年不同。由于今年比哈尔邦持续遭受高温侵袭，使得患病人数大幅上升。

有媒体称是荔枝中含有某些毒素致使儿童在食用后感染脑炎。乔哈里说，这样的说法是误导，荔枝并不会使儿童直接感染脑炎病毒，而是过量食用荔枝后导致人体机能紊乱诱发了急性脑炎。

沙阿也指出，荔枝本身不是主因，因为当地已经食用荔枝几十年了，没有带来任何危害。根本原因是这些患儿长期缺乏足够的食物摄取，处于慢性营养不良的状态，因而才会在过量食用荔枝后诱发急性脑炎。

他进一步解释说，由于这些孩子长期营养不良，他们体内的肝糖原储存很差，无法维持血糖水平，这就使得低血糖症状得到放大。如果孩子们在没有进食的情况下睡觉，很快就会出现急性脑炎症状。

解决“荔枝病”根子在脱贫

本月上旬，比哈尔邦政府已要求卫生部门采取一切可能措施遏制急性脑炎蔓延，印度中央政府也于上周派出高级别专家组前往该邦穆扎法尔布尔地区协助当地政府控制疫情，然而成效不大。比哈尔邦首席部长库马尔将死亡人数再次上升归因为疾病防控宣传工作不力，认为防控宣传并没有引起民众足够的重视。

然而在沙阿看来，最大的问题并非宣传工作，父母防范意识淡薄和儿童营养不良才是导致这一现象的根本原因。

沙阿认为，患儿几乎全部来自贫困阶层，他们平时没有充足的食物来保证碳水化合物的摄入，在荔枝成熟季节很难阻止孩子们食用荔枝充饥。但过量食用荔枝后又会降低食欲，造成恶性循环。加之这些孩子长期营养不良，通常情况下只要发病就会比较严重。而同样食用荔枝，富裕家庭的孩子就很少会突发急性脑炎。

此间分析人士认为，比哈尔邦属于印度最贫困的一个邦，而该邦穆扎法尔布尔地区又盛产荔枝，经济发展落后、医疗能力不足以及政府对贫困人群关注程度较低等因素都导致了悲剧的发生。因此，有效推动经济发展、更多关注贫困百姓的民生应成为当地政府的主要努力方向。

新华社记者 赵旭

（新华社新德里6月24日电）

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