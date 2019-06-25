杨洁篪集体会见中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议非方代表团团长

新华社北京6月24日电 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪24日在北京集体会见来华出席中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议的非方代表团团长。
杨洁篪说，愿与非方一道抓住落实论坛北京峰会成果和共建“一带一路”的契机，深化互利共赢，巩固团结协作，加强交流互鉴，继续在重大国际和地区问题上密切配合，构建更加紧密的中非命运共同体。
论坛非方共同主席国塞内加尔外长阿马杜·巴说，论坛的感召力在于务实高效，这符合非中人民根本利益。非中在许多重大国际问题上立场相近，本次会议也将发出非中同心协作、坚持多边主义的一致声音。
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