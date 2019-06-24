原标题：中法纪念封在京揭幕庆祝中法建交55周年

新华社北京6月24日电（记者史竞男）为庆祝中法建交55周年，由中国著名画家韩美林和法国知名艺术家乔万创作的中法纪念封24日在京揭幕。

该纪念封由中国集邮总公司特别制作，主图选用了两位艺术家共同完成的画作《长城上的和平鸽》。创作者表示，长城是中国的文化符号和标志性建筑，和平鸽则象征着交流与和平。此外，由韩美林创作的熊猫图案水墨画和乔万创作的法国国旗三色心形涂鸦作品将作为中法纪念封的邮票。

这是中国和平发展基金会发起的大型中外文化交流活动“‘封’行万里 不忘初心”的又一项成果。中国和平发展基金会秘书长徐建国表示，该活动将邀请具有代表性的外国艺术家与中国知名艺术家共同参与，设计并发行一系列献礼建国70周年的文化交流纪念封，展现两国风土人情和文化特色，以此增进中国与相关国家的互相了解与友谊。

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