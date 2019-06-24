美联邦快递公司“误退”华为手机　外交部：美国政府是混乱的始作俑者

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月24日外交部例行记者会上，有记者问：据媒体报道，美国《个人电脑》杂志英国编辑部寄给美国编辑部一部用于评测的华为P30，被美联邦快递公司以违反美政府对华为禁令为由退回。有评论称，由于这一事件，联邦快递很可能被中国政府列入“不可靠实体清单”。中方对此有何评论？

耿爽：如果我没记错的话，这已经不是联邦快递第一次出现与华为有关的“失误”了。一个月前就曾发生过联邦快递未按名址投递华为包裹的事情。这么短的时间内，一再发生与华为有关的“失误”，一再成为舆论关注的焦点，我不知道联邦快递方面作何感想。

但我想，联邦快递作为一家大型跨国企业，理应对外作出合理解释，理应为自身的行为负责。至于联邦快递是否会被列入“不可靠实体清单”，我不了解，建议你向主管部门去询问。

作为外交部发言人，我想指出的是，美国滥用国家安全概念，以莫须有的罪名，动用国家力量来打压一家中国企业，是问题的根源所在和混乱的始作俑者。美方的霸凌行径不仅伤害中国企业，也伤害美国企业，不仅影响企业日常运作，也干扰企业间正常合作。我们敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业的运作和正常合作创造条件。

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