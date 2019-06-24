美国务院发布“国际宗教自由报告”　外交部：敦促美方尊重事实，摒弃偏见

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在6月24日外交部例行记者会上，有记者问：近日，美国国务院发布2018年度“国际宗教自由报告”，其中涉华内容继续攻击中国宗教自由状况和新疆教培中心问题。美国务卿蓬佩奥出席报告发布会时称，历史不会对这些行为保持沉默。你对此有何评论？

耿爽：美方所谓报告涉华内容和美国务卿蓬佩奥有关言论罔顾事实，充满意识形态偏见，大肆诋毁中国宗教和治疆政策，公然干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由。中国各族人民依法享有充分的宗教自由。中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。各族人民享有充分的宗教信仰自由。中国的民族和宗教政策开放透明。有关事实有目共睹。

相比之下，美国内少数族裔的宗教、人权状况令人堪忧，根据盖洛普和皮尤中心民调数据显示，42%的美民众对种族关系感到极度担忧，75%的穆斯林认为美社会对穆斯林有严重歧视。根据我看到的公开数据，美国全国的清真寺数量还不到新疆的十分之一。

新疆事务纯属中国内政，不容外部势力置喙。新疆依法开办职业技能教育培训中心，完全是出于反恐需要的一种预防性反恐和去极端化措施，目的是为了更好地保障新疆各族人民的生命财产安全、宗教信仰自由和人权，根本不是什么宗教问题。事实证明，中方举措已取得了显著成效，为新疆社会大局稳定和经济持续发展作出重要贡献。这不是美方出台什么报告或者美方个别人说几句什么话就能够否定和抹杀的。

我们敦促美方及蓬佩奥先生尊重事实，摒弃偏见，停止年复一年发表有关报告，诋毁中国宗教和治疆政策，停止利用宗教、涉疆等问题干涉中国内政。

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