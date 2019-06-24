美前劳工部长：别赖中国，是美国经济体制出了问题

当地时间6月23日，以严肃独立著称的英国三大报之一的《卫报》刊发了美国前劳工部长罗伯特·赖克的评论文章：《别赖中国，是美国经济体制出了问题》。

罗伯特·赖克是加州大学伯克利分校公共政策教授，曾在三届联邦政府中任职，担任过克林顿政府的劳工部长。他曾被《时代》杂志称为上世纪办事效率最高的十位美国部长之一，著有《超级资本主义》《美国的逻辑：为什么美国的未来如此堪忧》等书。

在《卫报》发表的文章中，赖克分析了中美经济体制的差别。他认为，在美国经济体制中，处于核心位置的是500家大公司。这些公司对国家并没有表现出特别的忠诚，而只是对自己的股东负责。他们尽一切手段来提高股价，包括降低工资、打击工会、在全球范围内把人力资源外包给最便宜的承包商、把利润转移到税率最低的地方、与此同时给CEO们支付高昂的薪酬。

赖克指出，美国的经济体制依靠税收、补贴和监管来使公司的运行符合公众的利益。但是事实证明，相比如何将股东利益最大化这一目标，这些手段很脆弱。在文中，赖克以沃尔玛裁员来阐释自己的观点：尽管当前美国政府的企业所得税减税政策将减少沃尔玛超过20亿美元的支出，但就在上周，沃尔玛仍宣布将裁员570人。去年，该公司关闭了旗下数十家山姆会员商店，已导致数千名美国人失业。

而中国的经济体制着眼于最大限度地使国家发展。40年前中国仍处于落后和仅仅依靠农业发展的状态。而如今中国已是世界第二大经济体，拥有世界上最大的汽车工业和一些最强大的科技公司。过去40年来，数亿中国人脱贫。

赖克认为，中国的国有企业是中国经济增长的引擎。它们进行中国繁荣所需的资本密集型投资，包括尖端科技。中国的中央规划者和国企尽一切努力增进人民福祉。自1978年以来，中国经济年均增长9%以上。即便近年中国经济增长放缓，但仍比包括美国在内的世界上的其他经济体都要快。

针对“美国民主中国威权”这一观点，赖克援引了普林斯顿大学马丁·吉伦斯教授和西北大学本杰明·佩奇教授在对国会的1799个政策问题分析研究后得出的结论：“美国民众的意见对公共政策的影响很少，接近于零，在统计上没有显著影响”。赖克认为，在美国，大公司支配了美国政治。

在文章最后，赖克提醒美国不应该对自身的经济体制自以为是，与其试图让中国改变，不如减少大公司对美国政策的支配地位。半数美国人40年来没有涨工资不能归咎于中国的发展。美国普通民众不可能在一个主要由大公司支配的体制里繁荣昌盛，这些大公司为提振股价而不是增进民众福祉而存在。

赖克的观点引起了《卫报》读者的热议，一些网友在文章后面也发表了自己的看法：“精彩的分析，美国是时候做出改变了”；“文章说的很对。中国通过促进社会利益发展而使中国再次雄起，美国的公司通过牺牲社会利益、促进企业利益发展而使美国衰落”；“赖克是对的，就是否能普惠多数人而言，美国的经济体制的确存在问题”；“国营企业和私营企业都应当为了改善人民生活而存在”；“很显然美国政治、经济体制的敌人并不是中国，而是美国自己。一个世纪前，马克思就指出，资本主义民主对于不稳定、不平衡的发展缺乏自我修正能力”；“对于美国人而言，将自身的失败归咎于中国是再容易不过的……如果中国是一个威胁的话，那么当印度崛起的时候美国又该怎么办？”

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