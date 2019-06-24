外交部：愿美朝积极互动 为对话提供动力

人民网北京6月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，中国籍候选人屈冬玉昨天当选联合国粮农组织新任总干事，成为该组织历史上首位中国籍总干事。中方对此有何评论？

答：6月23日，在意大利罗马举行的联合国粮农组织第41届大会选举新任总干事，中国农业农村部副部长屈冬玉在首轮投票中高票当选。

屈冬玉副部长当选粮农组织总干事，体现了各方对中方候选人能力的认可，对中国坚定支持多边主义、促进全球发展事业的高度赞赏，也体现了国际社会对中国农业农村发展成就的充分肯定。中方对此深表感谢。

中国政府一贯高度重视并大力推动农业农村可持续发展，在解决好自身粮食安全问题的同时，积极推动粮农领域南南合作。我们期待粮农组织在屈冬玉总干事带领下，为维护全球粮食安全、实现零饥饿世界的目标发挥更大作用。中方也愿继续与各国一道，为推动全球粮农事业发展、落实2030年可持续发展议程、构建人类命运共同体做出新的更大贡献。

问：据媒体报道，美国《个人电脑》杂志英国编辑部寄给美国编辑部一部用于评测的华为P30，被美联邦快递公司以违反美政府对华为禁令为由退回。有评论称，由于这一事件，联邦快递很可能被中国政府列入“不可靠实体清单”。中方对此有何评论？

答：如果我没记错的话，这已经不是联邦快递第一次出现与华为有关的“失误”了。一个月前就曾发生过联邦快递未按名址投递华为包裹的事情。这么短的时间内，一再发生与华为有关的“失误”，一再成为舆论关注的焦点，我不知道联邦快递方面作何感想。

但我想，联邦快递作为一家大型跨国企业，理应对外作出合理解释，理应为自身的行为负责。至于联邦快递是否会被列入“不可靠实体清单”，我不了解，建议你向主管部门去询问。

作为外交部发言人，我想指出的是，美国滥用国家安全概念，以莫须有的罪名，动用国家力量来打压一家中国企业，是问题的根源所在和混乱的始作俑者。美方的霸凌行径不仅伤害中国企业，也伤害美国企业，不仅影响企业日常运作，也干扰企业间正常合作。我们敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业的运作和正常合作创造条件。

问：“和平促繁荣”对巴勒斯坦经济投资研讨会将于6月25日至26日在巴林举行。中方是否与会？

答：中方在巴勒斯坦问题上的立场是明确和一贯的。我们始终坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，坚定支持巴勒斯坦独立建国，并一直在力所能及的范围内向巴方提供帮助。中方将派中国驻巴林使馆外交官旁听会议开幕式。

问：据报道，美总统特朗普考虑要求在美使用的5G移动设备必须在中国境外制造，外交部对此有何评论？

答：你这个消息确切吗？是特朗普总统的想法吗？

记者：我看到有报道这样说。

我看到的报道说，美国有关人士提出了类似的建议。至于这是不是特朗普总统的想法，我建议你去向美方核实。

针对美方个别人的这一想法，我要说的是，他们一直生活在自我制造的恐慌当中，已经到了风声鹤唳、草木皆兵的变态程度。在全球化时代，国际分工空前深化，社会化的大生产也空前广泛,在这种状态下，试图通过“隔绝”或者“割裂”的办法来寻求自身的所谓绝对的“安全”和“可控”，完全是痴人说梦。

问：据报道，昨天，美国白宫发言人证实，美总统特朗普日前向朝鲜最高领导人金正恩致信，并称双方一直保持通信。此前，朝中社也发布了相关消息。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道，也注意到朝美双方围绕此事的积极表态。中方始终认为，对话协商是解决半岛问题的根本出路。我们希望朝美领导人之间的积极互动能够有助于巩固两国之间的接触势头，并为双方继续对话提供动力。

习近平主席刚刚成功结束对朝鲜的国事访问。访问期间，习近平主席同金正恩委员长围绕如何看待当前半岛形势、如何维护半岛对话进程进行了深入坦诚的交流。正如习近平主席指出的，半岛形势关乎地区和平稳定，过去一年半岛问题重现对话解决的光明前景，赢得了国际社会认同和期待，国际社会普遍希望朝美能够谈下去并谈出成果。

作为半岛近邻，中方愿与包括朝美在内的有关各方加强沟通协调，共同推动半岛问题对话协商取得进展，为地区和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。

问：近日，美国国务院发布2018年度“国际宗教自由报告”，其中涉华内容继续攻击中国宗教自由状况和新疆教培中心问题。美国务卿蓬佩奥出席报告发布会时称，历史不会对这些行为保持沉默。你对此有何评论？

答：美方所谓报告涉华内容和美国务卿蓬佩奥有关言论罔顾事实，充满意识形态偏见，大肆诋毁中国宗教和治疆政策，公然干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

中国政府依法保护公民的宗教信仰自由。中国各族人民依法享有充分的宗教自由。中国各类信教群众近2亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。各族人民享有充分的宗教信仰自由。中国的民族和宗教政策开放透明。有关事实有目共睹。

相比之下，美国内少数族裔的宗教、人权状况令人堪忧。根据盖洛普和皮尤中心民调数据显示，42%的美民众对种族关系感到极度担忧，75%的穆斯林认为美社会对穆斯林有严重歧视。根据我看到的公开数据，美国全国的清真寺数量还不到新疆的十分之一。

新疆事务纯属中国内政，不容外部势力置喙。新疆依法开办职业技能教育培训中心，完全是出于反恐需要的一种预防性反恐和去极端化措施，目的是为了更好地保障新疆各族人民的生命财产安全、宗教信仰自由和人权，根本不是什么宗教问题。事实证明，中方举措已取得了显著成效，为新疆社会大局稳定和经济持续发展作出重要贡献。这不是美方出台什么报告或者美方个别人说几句什么话就能够否定和抹杀的。

我们敦促美方及蓬佩奥先生尊重事实，摒弃偏见，停止年复一年发表有关报告，诋毁中国宗教和治疆政策，停止利用宗教、涉疆等问题干涉中国内政。

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