原标题：综述：美科技企业认为加征关税拖累美国创新

新华社华盛顿6月23日电 综述：美科技企业认为加征关税拖累美国创新

新华社记者周舟 邓仙来

在美国政府过去一周召开的拟对3000亿美元中国输美商品加征关税的系列听证会上，美国科技巨头和初创企业纷纷表示，加征关税不仅无助于保护美国利益，反而拖累美国创新，削弱企业竞争力。

美国家庭机器人制造商iRobot公司创始人科林·安格尔在听证会上表示坚决反对加征关税。他认为消费机器人产业正面临“关键时刻”，全球玩家将在未来三年决出胜负。

安格尔把拥有500项专利的iRobot比作“美国成功故事”，可他如今实在乐观不起来，上一轮对中国输美产品加征关税迫使公司增加了部分成本并在年初提价，再加一轮无疑会“雪上加霜”。

美国计算机技术行业联合会5月发布的一份报告显示，2017年到2018年间，技术产品进口关税增加了4倍，如果对所有技术产品征收25%的关税，成本将增加数百亿美元。

加入反对阵营的美国企业还包括苹果、微软、英特尔和戴尔等科技巨头。英特尔全球监管事务副总裁格雷格·斯莱特在提交的证言中说，免税的技术产品可以促进数字化，是推动整个经济体生产力增长的动力，可（加征）关税会让技术基础设施的投资更加昂贵，抑制需求，从而降低了生产力。

苹果公司致信美国贸易代表莱特希泽说，加征关税将影响到该公司手机、平板电脑、笔记本电脑、无线耳机和电视盒子等主要产品，不仅会减少苹果对美国经济的贡献，还会削弱其全球竞争力。

戴尔、惠普、英特尔和微软等公司也联名向美国政府写信，要求不要对笔记本电脑和平板电脑征税。信中说，“美国笔记本电脑制造商使用专用的生产设备目前只有中国能够生产，搬出中国需要大量时间，将耗费大量成本”，而“任何供应链的改变都不可避免地抽走本应用于创新的资源”。

针对听证会上贸易官员的反复提问——“为什么不将供应链搬出中国？”，安格尔做了测算，将iRobot的生产线从中国搬到美国将使成本增加近六成，而搬到其他国家也难以奏效。他举例说，尽管公司有将一成的供应链搬往马来西亚的计划，但那里只能生产初级产品。所以拥有完备基础设施的中国是无法替代的。

美国半导体工业协会在提交的书面证词中说，对半导体和IT行业施加关税是保护美国知识产权的“糟糕工具”，会对美国科技公司造成严重伤害。据统计，如果对所有中国输美IT产品加征关税，2019年到2020年间，美国IT市场将缩水700亿美元，使IT行业支出降低大约3%，将美国2019年的国内生产总值（GDP）增长率拉低0.9个百分点。

美国半导体工业协会说，对IT产品加征关税将削弱美国对人工智能、云计算和大数据等新兴技术的投资。英特尔的斯莱特还担忧关税产生的蝴蝶效应，他说加征关税会削弱美国数字技术设施，尤其是拖累5G网络建设。

国际半导体设备与材料组织副总裁迈克·拉索在听证会上说，半导体行业国际化程度很高，产业链遍布全球，加征关税会增加美国公司先进生产线的成本，使其研发资金枯竭，从而带来预料之外的后果。

美国消费者技术协会在一份声明中说，对技术产品加征关税等于对美国创新征税，到头来遏制了美国的领导力并削减美国技术产业的工作岗位。

美国科技行业总裁和高管协会TechNet在证言中直言不讳地说：关税不是解决方案。

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