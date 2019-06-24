《玩具总动员4》登顶北美周末票房榜

新华社洛杉矶6月23日电（记者谭晶晶）由皮克斯动画工作室制作、迪士尼出品的3D动画电影《玩具总动员4》上映首周末票房破亿，成为本周北美周末票房榜冠军。
6月21日亮相北美的《玩具总动员4》讲述了玩具伙伴踏上全新冒险旅途的故事，上映3天“吸金”1.18亿美元，是首映周末北美票房最高的动画电影之一，同时创下2019年以来北美首映周末票房总排名第三的佳绩。
这部新片由曾执导动画片《头脑特工队》的美国人约什·库利担任导演，备受观众好评，在影评网站“烂番茄”上获得了98%的新鲜度，北美影院观众评分为“A”。
位列本周末榜单次席的是恐怖片《鬼娃还魂》，北美票房三天入账1400万美元。该片是对1988年推出的经典恐怖片《鬼娃回魂》的一次重拍。
迪士尼公司出品的奇幻片《阿拉丁》以1220万美元票房位列第三。该片上映5周以来全球总票房已超过8.1亿美元。
排名第四和第五位的分别是20世纪福克斯公司新作《X战警：黑凤凰》以及由环球影业和照明娱乐公司联手打造的3D动画喜剧片《爱宠大机密2》，分别入账1070万美元和1030万美元。
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