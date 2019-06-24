新华社曼谷6月24日电 综述：东盟峰会强调“为可持续发展推动伙伴关系”

新华社记者杨舟

为期两天的第34届东盟峰会23日在曼谷落下帷幕。根据泰方随后发布的东盟峰会主席声明，东盟各国领导人强调“为可持续发展推动伙伴关系”，构建“以人为本、以人为导向、向前看的东盟共同体”。

泰国总理巴育在峰会闭幕后发表讲话总结本届东盟峰会取得的成果时说，泰国作为东盟轮值主席国提出的“为可持续发展推动伙伴关系”得到东盟各国领导人支持。各国领导人支持泰国推动东盟在各领域可持续发展的倡议，认为这有利于东盟应对新科技革命、气候变化等挑战。

东盟峰会主席声明说，东盟各国通过了《东盟领导人关于“为可持续发展推动伙伴关系”的愿景》，通过推动各方面的可持续发展，包括经济可持续发展、通过战略互信实现可持续的安全等，并强调东盟共同体建设的持续性，来实现长久的和平、稳定、繁荣，给东盟人民带来利益。

在政治安全方面，东盟各国领导人重申了《东南亚友好合作条约》《东南亚无核武器区条约》等，同意加强各国在边境管控、防务、网络安全方面的合作，并积极评价东盟各国在打击人口贩卖、反恐等领域取得的成就。

声明指出，当前保护主义和反全球化情绪势头不减，继续损害世界经济，威胁多边贸易体制，东盟对此依然担忧。东盟各国领导人一致同意推动“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判于年内完成，以重振国际贸易，并敦促相关各方加倍努力实现这一目标。

声明说，东盟各国领导人通过《东盟领导人关于东盟文化年2019的声明》，以促进东盟内部文化交流，促进东盟认同，并计划向有关国家派出文化演出团。东盟各国领导人还一致同意东盟将联合申办2034年世界杯足球赛。

声明说，东盟各国领导人积极评价各方在救灾能力建设方面的进展，并通过《关于应对东盟地区海洋垃圾的曼谷宣言》。

声明指出，东盟各国领导人重申要为保障南海的和平、稳定与繁荣做出努力，强调全面落实《南海各方行为宣言》的重要性，对东盟与中国继续加深合作表示欢迎，对“南海行为准则”磋商所取得的进展感到鼓舞。

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