新华社华盛顿6月23日电 通讯：好不容易让美国人爱上茶饮，今却要遭加征关税

新华社记者熊茂伶 邓仙来 胡友松

对多年来致力于在美国推广饮茶的彼得·戈吉来说，美国政府拟对从中国进口的茶叶加征关税让他忧虑万分。美国不是产茶国，却是新兴的茶叶消费市场；对中国茶叶征收关税，起不到保护本国生产者的效果，反而可能损害一个好不容易培育起来的茶饮市场。

过去几十年来一直在努力培养美国人饮茶习惯的戈吉，目前担任美国茶叶协会会长，曾在全球知名茶叶企业立顿任职。21日，戈吉作为行业代表出席美国政府拟对价值约3000亿美元中国输美产品加征关税的听证会时，公开反对美国政府对茶叶征税，并希望将从中国进口的红茶和绿茶等产品从征税清单上移除。

戈吉告诉新华社记者，虽然与喝茶相比，美国人迄今仍更爱喝咖啡，但经过多年培育，美国茶叶市场规模已从20年前的约25亿美元，大幅增长到如今的125亿美元。

美国茶叶协会的统计显示，目前约八成美国人喝茶，而在更年轻的“千禧一代”中，饮茶的比例更是达87%。美国人饮用的茶中超过八成为红茶，绿茶约占15%。

近年来，美国人对中国茶的兴趣正在逐渐上升，尤其是拥有独特口味、外观、香气的地域性茶产品，受到越来越多美国人青睐。西湖龙井和云南红茶是戈吉个人最爱。“龙井茶的制作过程很精细，叶子非常漂亮，我很喜欢茶叶垂坐在杯中的样子，以及奇妙的香气和口感。”

戈吉表示，由于地形、气候以及当地制造工艺的特殊性，中国产的龙井、普洱、铁观音等多款茶叶在其他地方无法找到替代供应商。如果对这些产品加征关税，美国消费者，以及茶叶进口商都将遭受打击。

中国茶叶已经覆盖了美国茶叶市场的各个领域。戈吉说，不管是餐馆里提供的普通茶叶，还是龙井这样相对高端的名优茶；不论是超市里售卖的，还是网上订购的，中国产茶叶在美国茶叶市场无处不在。

戈吉表示，关税将给美国消费者带来涨价风险，但同时却不会对中国茶叶生产商造成太大影响，因为出口美国的茶叶仅占中国茶叶总产量的不到1%。

在同一场听证会上，浙江省茶叶集团股份有限公司旗下的美国茶叶进口公司市场总监贾森·沃克表示，美国不是产茶国，没有任何商业化的茶叶种植需要关税保护，也没有任何依托茶叶农场的工作岗位需要保护，对从中国进口的茶叶加征关税并不会给美国带来任何好处，只会伤害美国企业和消费者的利益。

21日的听证会由美国贸易代表办公室牵头召开，是针对新一轮中国输美商品拟加征关税的系列听证会的第五场。来自茶叶、化工、家具、保险、户外用具、圣诞饰品、零售、科技等行业的代表作证词陈述，绝大部分代表都恳请美国政府把相关行业产品从拟征税清单中移除。

戈吉告诉记者，他与中国茶叶结缘已有三十载，与很多供应商建立了长期合作关系。几十年间，戈吉十余次到访中国，走遍了各地茶田，中国茶叶的多样性让他叹为观止。

“我爱中国人民，我始终相信，我们之间的合作能够创造更多成果。”戈吉希望，两国政府能朝着共同目标积极合作，努力解决贸易争端，恢复互利共赢的贸易关系。

(责编：马靓辉(实习生)、徐祥丽)