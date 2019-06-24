澳大利亚青少年体验贵州非遗文化

新华网悉尼6月24日电（王梓乔）作为2019“中国旅游文化周”系列活动之一，澳大利亚悉尼中国文化中心近日分别邀请悉尼市圣凯瑟琳女子学校、圣艾夫斯高中和莫斯曼英格兰教会小学的120余名师生体验了贵州非物质文化遗产技艺。

学生们在工作人员的带领下首先观看了“多彩文化·魅力贵州”图片展，当了解到肇兴侗寨的鼓楼，不用一钉一卯，仅以木榫穿合，就可达百年不腐不斜时，纷纷表示不可思议，并赞叹侗族人民的智慧。

在非遗展品区，一个个小巧玲珑、通体黑亮、点缀着彩色斑纹的黄平泥哨受到学生们的喜爱，当得知可以试吹后，整个展厅里回荡起泥哨声和欢笑声。VR体验区更是排起了长队，莫斯曼英格兰教会小学的费利克斯说，用VR他看到更立体、更直观的贵州美景，群山和桥梁他都非常喜欢，希望放假能去贵州旅游，亲身漫步在山林间。

在银饰、刺绣和雕塑区，学生们或驻足欣赏神秘而又独特的花纹，或模仿雕塑人物的神态拍照留影。不少学生还在蜡染传承人杨启英和刺绣传承人郑晓桦的示范指导下学习了蜡染和刺绣，多幅富有创意的青涩作品呈现在学生们的手中，整个过程欢声不断。

活动结束后，学生们推举出代表向文化中心表达了感谢，他们表示，此次的展览内容丰富，兼具知识性与趣味性，在互动中感受到了中国传统文化的无穷魅力，非常想亲眼去看看贵州的美景和民族文化。

悉尼中国文化中心主任、中国驻悉尼旅游办事处主任陈霜表示，贵州非遗传承人们用工艺讲述着民族过往，也在一针一线、一曲一调等技艺传承中，继续记录着、展示着贵州当下的文化发展。他希望通过中心举办的“中国旅游文化周”能加深澳大利亚民众对中国的了解，并吸引越来越多的民众到中国旅游，零距离认识、感知中国文化。

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