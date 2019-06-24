新华网北京6月24日电（记者田舒斌 毕秋兰）“巴基斯坦人的热情是无限的，买东西时，如果你说自己是中国人，他们有可能不收钱，会免费送给你。”巴基斯坦国立科技大学传媒学院院长穆罕默德·阿里夫，近日在参加完第二届中国—南亚合作论坛后接受新华网专访时由衷地说。

阿里夫曾在中国河北大学留学5年多，汉语说得很地道，当他激动地用汉语说出“中巴友谊万岁”时，让人不由自主地心头一振，这是来自巴基斯坦人民的真诚和友好。

巴基斯坦人民将巴中友谊比喻为“比山高，比海深，比蜜甜”。中国人则为巴基斯坦创造了一个独一无二的称呼，叫做“巴铁”，就是铁杆朋友的意思，这生动地体现了两国关系的独特友好、牢不可破。

随着中国和巴基斯坦间的合作不断加深，这种兄弟般的情义也得到进一步深化和升华。

阿里夫谈到了中巴经济走廊这个重要项目。该项目北起中国新疆喀什，南至巴基斯坦瓜达尔港，是一条包括公路、铁路、油气和光缆通道在内的贸易走廊，目前已成为“一带一路”建设的旗舰与标杆。

说起这个项目，阿里夫很兴奋，“中巴经济走廊盘活了巴基斯坦的经济”，这条走廊长达3000多公里，目前，走廊建设不仅给巴基斯坦经济社会诸多领域带来了崭新变化，在教育、卫生、医疗等民生领域也收获了丰硕成果，“两国许多行业都因这条走廊的连接而有了更深的交流”。

阿里夫特别介绍了这条走廊中的喀喇昆仑公路，它是世界上平均海拔最高的跨境国际公路，上世纪六七十年代，中巴工程人员不惧艰险、劈山斩棘，打通了中巴间唯一的陆路通道，完成了巴基斯坦人眼中的“世界第八大奇迹”。这条路也被称为中巴友谊路。为进一步强化巴基斯坦国内的互联互通，2016年9月，由中国交建负责实施的喀喇昆仑公路升级改造二期工程（塔科特至哈维连段）正式启动。

在这样的地区建设公路，阿里夫感慨万分，“我感觉世界上只有两个国家可以做成这样的事，那就是中国和巴基斯坦。只要两个国家联起手来，什么奇迹都有可能实现。”

关于“一带一路”，阿里夫表示，“我建议制作一部纪录片，重走丝绸之路，记录从西安出发经乌鲁木齐到喀什再到沿线相关国家的全貌，看看沿线各个国家是如何发展的。”他希望，“一带一路”记录片不仅仅要给政府层面看、给老人看，还应该让更多年轻人看到并参与进来，通过纪录片让他们能看到中国深圳、重庆等很多不同城市的发展。

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